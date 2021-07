Villarroya: "La conectividad es clave para la prosperidad del turismo"

El CEO de Spring Hotels, Miguel Villarroya, considera que la conectividad es clave para la prosperidad del destino turístico de Tenerife. Así lo ha manifestado en una entrevista en La Mañana en Canarias con Mayer Trujillo.

Villarroya, que ofreció varias claves sobre la actual situación turística, inmersa en un nuevo repunta de la situación epidemiológica, indicó que "las restricciones impuestas por los británicos son un problema actual, pero pueden ser una oportunidad para encontrar mercados como Islandia o Letonia". "La promoción inteligente y una mayor ascendencia en la conectividad son claves para la prosperidad de nuestro destino", recordó el responsable de Spring, que cuenta con tres establecimientos hoteleros en el municipio de Arona.

Sobre la gestión de los fondos europeos, Villarroya habló claro: "Me preocupa la gestión, no sé si la Administración española será capaz de digerir esos fondos para que lleguen a todas las capas. Es más, aún tenemos 12.500 millones de euros del último sexenio que no hemos gastado y ahora llegan otros 70.000 a fondo perdido. Es muy triste pensar que el turismo en 2019 aportaba el 14 % del PIB y solo va a recibir 3.400 millones y, sin embargo el sector de la automoción, por ejemplo, que entonces aportaba solo el 5 % del PIB, en ese año va a recibir 10.000 millones de ayudas".

Este miércoles realizamos en directo 'La Mañana en Canarias' con @MayerTrujillo desde el Hotel Bitácora de Spring Hoteles, en Arona.



??https://t.co/W5wdhsDAhO

??https://t.co/sKjW3GhiIMpic.twitter.com/XlqlpS9AOK — COPE Canarias (@CopeCanarias) July 14, 2021

COPE Canarias emitió en directo este miércoles La Mañana en Canarias desde el Hotel Bitácora, en Playa de Las Américas, que engloba, como explicó Villarroya, "varios hoteles en uno", con una oferta completa para todos los públicos con la diversión por bandera, tanto para parejas, grupos de amigos y muy pensado para la diversión en familia.



