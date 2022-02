Fernando Clavijo: "Supondrá un gran daño al pequeño y mediano empresario"

El Ministerio de Hacienda vetó una enmienda de Coalición Canaria y Agrupación Socialista Gomera en el Senado, que pretendía ampliar el plazo de materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias. Esto implicaría que todo ese dinero que los empresarios canarios invierten a costa de ahorrarse el 25% en el impuesto de sociedades de los beneficios que obtienen, se perdería; los empresarios tienen que invertir cuatro veces más que lo que "se ahorran".

Fernando Clavijo, senador por Coalición Canaria en el Senado, ha pasado hoy por los micrófonos de "La Mañana en Canarias", y declaró que no entiende por qué, si ya se le ha dado esa posibilidad a Guipuzcoa, Álava o Navarra, se le niega a Canarias "una comunidad que ha sido mucho más castigada por la crisis, con una economía más frágil que la de esos territorios de España".

Clavijo no entiende como, con los mismos partidos que conforman el Gobierno de España, se aprobó en el Parlamento de Canarias esta iniciativa y se ha llevado al Senado "calcado, lo que se aprobó en el Parlamento de Canarias"; La realidad es que "se le hace mucho daño a pequeños y medianos empresarios, que han tenido que quedarse sin liquidez, que empiezan a pagar el ICO, que le quieren subir la cuota de autónomo, y que ahora, se sube el salario mínimo interprofesional con carácter retroactivo"; considera que muchas empresas no van a poder salir adelante, y que eso es un castigo que "los canarios no nos merecemos bajo ningún concepto".

Si no se consiguiera llevar a cabo esta iniciativa, se perderían en torno a 120 millones de Euros, que irían a parar a inversiones en otras comunidades autónomas; y lo que quieren los empresarios canarios es reinvertirlo en empleo, en economía, aquí. Clavijo considera que el veto no tiene sentido y han pedido amparo al presidente del Senado.

Fernando Clavijo afirmó que esta iniciativa "no es de Coalición Canaria es de los empresarios, las patronales, los economistas, las asociaciones fiscales; hay un movimiento serio, una cátedra del REF en nuestra tierra; nosotros lo único que hemos hecho es escuchar, y ser el canal a través del cuál la gente lo ha llevado, porque esos movimientos, han ido al Gobierno de Canarias, a los partidos y no les han hecho caso". Explicó que se trata de una decisión puramente política y que "el daño y el destrozo que eso va a ocasionar en Canarias, y el dinero que se va a ir para otros sitios, es algo que no nos podemos permitir, un absoluto sinsentido".

El senador se mostró contundente al declarar que "un presidente de una Comunidad Autónoma, uno de los barones del Partido Socialista, no es capaz de levantar el teléfono y hablar con su compañero, su jefe, Pedro Sánchez y decir -esto es importante para Canarias, no admito que se castigue a esta tierra de esta manera; o lo haces, o al final tendremos un problema de disciplina de voto- eso, permítame que le diga, que lo hacía cualquier presidente".

Fernando Clavijo se mostró escéptico respecto a que se transfieran las competencias de costas al Gobierno de Canarias, cree que cerca de las elecciones "maquillarán" el tema, pero que no harán una transferencia en toda regla; en cuanto al tema de los menores no acompañados, considera que el Estado debe hacer un decreto ley para que todas las comunidades tengan la obligación de acoger a un número determinado de menores.

Respecto a los vestigios del franquismo, Clavijo afirmó que hay que cumplir la ley; el espíritu de la Ley de Memoria Histórica era enterrar las diferencias, buscar el consenso, el acuerdo y el respeto a las víctimas, y no generar más división y crispación. Eliminar un símbolo franquista a lo mejor es reconvertir el monumento o renombrarlo. Aseveró que esto hay que hacerlo con un debate sosegado, y que siempre sale periódicamente cuando se acercan las elecciones.