Van a pasar la Semana Santa a las islas Azores y lo que ocurre los deja 'atrapados': "Causa de fuerza mayor"

Un centenar de españoles, entre ellos nueve canarios, permanecen atrapados literalmente en las islas Azores tras las vacaciones de Semana Santa, sin poder regresar a casa, por las consecuencias que todavía sigue dejando en este archipiélago atlántico laborrasca 'Nelson'.

Las idas y venidas de las circunstancias meteorológicas hacen que estas personas deban estar pendientes en todo momento de las horas de salida de los aviones y de la evolución del tiempo, lo que supone un calvario para todos ellos, después de que algunos lleven ya hasta cinco días para poder regresar a casa.

Este es el caso de Angélica, una joven tinerfeña que hoy en Herrera en COPE Tenerife, nos ha contado su frustrante aventura, que tendría que haber finalizado el pasado viernes, y en la que, por el momento, no ha encontrado una solución para poder volar. Nuestra protagonista relata que, inicialmente, “el viernes debía haber salido desde la isla de Flores (la más occidental) hasta la isla de San Miguel, para partir posteriormente desde esta última a Tenerife”.

A partir de ahí, las fuertes rachas de viento, con ráfagas de más de 80 kilómetros por hora, truncaban la vuelta a casa. “La compañía Air Azores nos comunicó que los aviones no podían volar”, explica Angélica, añadiendo que, “todo depende del viento que es muy cambiante, que aunque ha bajado a rachas de 50 kilómetros por hora, todavía no permite que despeguen los aviones”.





La realidad es que nuestra protagonista se enfrenta a un problema añadido, y es que Air Azores tampoco les da muchas facilidades para encontrar un alojamiento. “La compañía tiene un convenio con el único hotel que hay en la isla”, apunta, para lamentar que, “si no lo consigues, porque no todos los días hay habitaciones, solo queda buscarte un alojamiento aparte, que tienes que pagar por adelantado y luego ellos te devuelve solo una parte, que es lo que he tenido que hacer los dos primeros días, aunque ayer ya pude ir al hotel”.

Una semana de trabajo perdida

Naturalmente, la situación deriva en la pérdida de días de trabajo, al que Angélica debía haberse incorporado ayer lunes. “Les he explicado que es una causa de fuerza mayor, y hemos hablado con el consulado en Lisboa para que nos emitan certificados oficiales”, aunque, “el problema es que un día o dos vale, pero toda la semana, que es lo que esperamos que pase, va a ser más difícil”.

¿Cuándo puede haber un final “feliz” para esta historia? Tal y como afirma Angélica, “se prevé que se pueda volar el miércoles, pero solo hay tres vuelos programados, sin que la compañía ponga más aviones o con más plazas, con lo cual habrá que esperar”