Valbuena confirma que el PSOE quiso comprar los terrenos de La Tejita para no construir el hotel

El exconsejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha confirmado que el anterior Ejecutivo tenía previsto comprar la parcela donde el Grupo Viqueira ha retomado la construcción de un hotel, en La Tejita, en el sur de Tenerife.

En una entrevista en Herrera en COPE Canarias, Valbuena ha ratificado así lo que desveló esta semana la alcaldesa de Granadilla de Abona, Jennifer Miranda, evidenciando que el PSOE se opone a la construcción del complejo turístico y que prefiere restaurar la zona.

Los hoteleros de Tenerife avisan: “Sin seguridad jurídica seremos como Venezuela” El presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, José Fernando Cabrera, defiende la absoluta legalidad del Hotel de La Tejita y del proyecto Cuna del Alma Guillermo García 28 feb 2024 - 13:41

La idea del Gobierno canario era hacerse “con un patrimonio público de suelo para poder renaturalizar el espacio y mejorar la lucha contra la subida del nivel del mar”. Valbuena ha aclarado así que solo se contemplaba para casos concretos como el de La Tejita, ubicado junto a un espacio natural protegido y junto a la costa, “una zona sensible desde el punto de vista de la biodiversidad; si no hubiese estado en esas circunstancias, no se hubiese producido ese intento de compra”.

Los servicios técnicos de la comunidad autónoma valoraron la parcela en 25 millones de euros, teniendo en cuenta el aprovechamiento del suelo y el Grupo Viqueira, según Valbuena, “se mostró en todo momento receptivo” y “sigue interesado en poder venderlos”, pese a que esta semana han reanudado las obras tras darle la razón la Justicia.

“El tiempo de ocupar suelo ya quedó atrás, ahora tenemos que recuperar los espacios, porque el cambio climático supone actuar desde ya para tener herramientas que nos permitan adaptarnos mejor”, ha considerado el actual senador del PSOE.

La primera partida económica para la compra del terreno se incluyó en los presupuestos de Canarias de 2023 y estaba prevista una modificación de crédito ese mismo año para continuar, pero el cambio de Gobierno y el regreso de Coalición Canaria han paralizado la operación.