Una de las claves del éxito en El Rincón de Juan Carlos: el amor

Todos los que conocemos a los hermanos Padrón coincidimos en el carácter humilde y familiar que caracteriza a estos cocineros de éxito. Juan Carlos y Jonathan comenzaron el proyecto en el local de Los Gigantes cocinando mano a mano con su madre, Ina León y sus respectivas mujeres, María José y Raquel, encargándose del servicio en sala. Han pasado más de 10 años y ahora con sede en el hotel Royal Hideaway Corales Resort, 1 estrella michelin, 3 soles Repsol y múltiples reconocimientos (además cuentan con 1 estrella y 1 sol en su proyecto Poemas en el Hotel Santa Catalina, Gran Canaria), los dos matrimonios siguen manteniendo esa sintonía especial que obviamente se traslada a la experiencia global que se vive en El Rincón de Juan Carlos.

Porque el éxito del restaurante no se debe solo a la cuidada propuesta gastronómica, sino también al trabajo impecable en sala que lleva un sello particular por su cercanía, alegría y profesionalidad. La simbiosis perfecta que hace de este proyecto un ejemplo de incansable trabajo, perseverancia ante las adversidades y, sobre todo, mucho respeto y amor.

Tras la gala Repsol que otorgó los 3 soles a los Padrón, tuvimos la oportunidad Mayer Trujillo y una servidora de felicitar en directo a Juan Carlos (más arriba pueden escuchar la entrevista completa). Lo que él no se esperaba es que habíamos orquestado con su mujer María José una sorpresa: que ella también entrara en los micros de La Mañana en Canarias sin que él lo supiera. El chef no pudo ocultar su alegría al escuchar la voz de la mujer con la que lleva compartiendo su vida casi 30 años y todos fuimos testigos del amor y admiración mutua que se profesan porque no pararon de “echarse piropos” durante toda la entrevista. A pesar de tantos galardones, estoy convencida de que su celebración más esperada será cuando cumplan 25 años de casados el próximo mes de junio.

En su intervención, Juan Carlos agradeció que toda la familia siguiera la “idea de un loco” porque no siempre ha sido fácil para ellos, incluso, como muchos sabemos, hubo momentos en que “no entraba el dinero en casa” como comentó él mismo. María José desveló el “secreto” de su éxito: “me hace el desayuno, me hace la cena cuando llegamos, él cocina bien y a mí me encanta comer”. Pero sobre todo quiso destacar, a pesar del paso de los años y en el supuesto de que no hubiera conseguido premios, que siempre está “orgullosa de él” y que aunque no sabe cómo lo hace “siempre me pone la primera”.

María José Plasencia y Juan Carlos Padrón

Juan Carlos también nos contó cómo su madre sigue vinculada al proyecto y lo importante que sigue siendo en todos los sentidos contar con ella, hasta bromeó reconociendo que sigue “tirándole de las orejas” si es necesario. No hay más que escucharlos para darse cuenta enseguida de que antes que cocineros y sumilleres, son una gran familia que no entiende más lenguaje que el del amor, la admiración y el respeto.

Dicen que para avanzar en la vida siempre hay que fijarse en ejemplos que te hagan mejorar. A mí no se me ocurre mejor referente que los Padrón, que nos enseñan día a día que, si se trabaja con tesón en lo que uno cree y se “adereza” con amor incondicional, es posible crear tu propia constelación llena de soles y estrellas.

Los Hermanos Padrón hacen historia con sus tres soles