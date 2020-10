Trujillo reconoce que los sanitarios están agotados y hacen falta más

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha reconocido este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias que los profesionales sanitarios están agotados, y que es preciso disponer de más recursos humanos para enfrentarse a la actual situación de pandemia.

Durante una comparecencia, el consejero insistió en que el sistema sanitario ha hecho un esfuerzo considerable y señaló que se han incorporado más de 4.000 personas, de ellas el 80 por ciento sanitarios, y comentó que en el mercado laboral no hay profesionales.

Blas Trujillo compareció a petición del grupo Popular, cuyo diputado Miguel Ángel Ponce dijo que es necesario contratar más profesionales y también dar estabilidad, además de propiciar mejoras laborales y que participen de forma más activa en los protocolos, así como potenciar la telemedicina y en atención primaria buscar fórmulas más allá del teléfono.

Migue Ángel Ponce comentó que la situación en otoño e invierno puede ser "muy complicada" y abogó por enviar a la población el mensaje de que los profesionales están agotados, hay menos camas que en la primera oleada y la incidencia acumulada aumenta en localidades como La Laguna (Tenerife).

El diputado del PP aseveró que se suspenden pruebas diagnósticas y por ello han bajado las listas de espera, y pidió que se diga a los canarios que si se encuentran mal acudan al sistema sanitario pues comentó que como médico nota que los ciudadanos tienen miedo.

También insistió en que es preciso hacer más asequibles las mascarillas sanitarias, así como realizar test en los aeropuertos y disponer de hoteles para familiares de casos positivos.

Además, criticó el diputado del grupo Popular que desde el gobierno regional se diga que "somos los más mejores del mundo mundial"

El consejero de Sanidad replicó que es evidente que hay retrasos en atención primaria y subrayó que ha comenzado el doblaje de unos 1.500 profesionales, y ha señalado que es "más que evidente" que el sistema sanitario sufre un estrés que afronta después de los recortes producidos durante la anterior crisis económica.

Blas Trujillo apuntó que claro que hay un plan para eliminar la alta tasa de temporalidad, así como un plan para incorporar camas en función de las necesidades, y además se ha comprado un "arsenal" de vacunas contra la gripe, más de 300.000 dosis.

El consejero comentó que no habla de oleadas de covid porque el virus "está aquí para quedarse", y apuntó que la "batalla será continua" y añadió que no todo es la pandemia y hay que pedir al sistema un sobre-esfuerzo más para dar respuesta a patologías no covid.

La diputada del grupo Mixto Vidina Espino, de Ciudadanos, dijo que debido a la pandemia se han demorado muchas operaciones quirúrgicas y se ha empeorado la salud de estos pacientes, y afirmó que muchas listas de espera no aumentan porque no se hacen consultas y porque hay enfermos que prefieren esperar.

Vidina Espino añadió que ha aumentado el tiempo de demora y tras señalar que si entre marzo y julio fallecieron 460 personas mayores más que en el mismo periodo del año pasado y los fallecimientos con covid-19 en esos meses de 2020 se han cifrado en 162, a qué se debe la diferencia.

El diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramos indicó que se han producido mejoras en muchas listas de espera y reclamó más dotación presupuestaria para la sanidad pública para llegar a la asistencia adicional que se requiere como consecuencia de la pandemia.

La diputada de Sí Podemos Canarias María del Río indicó que el sistema sanitario de las islas ya era "raquítico" antes de la pandemia, y puso como ejemplo las islas no capitalinas para proponer que se aproveche el cero turístico para intentar poner al día las cuestiones pendientes en atención sanitaria.

La diputada de Nueva Canarias Sandra Domínguez destacó que el actual gobierno ha aumentado la partida económica de Sanidad en 134 millones de euros y reconoció que a pesar de ello no es suficiente, y planteó la necesidad de ser transparentes para también reclamar la contratación de más profesionales, algo que reconoció que es difícil de lograr.

El diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) José Alberto Díaz Estébanez preguntó al consejero si cree que "somos tontos" al decir cuestiones como que no han aumentado las listas de espera quirúrgicas, pues aseguró que eso ha sucedido porque no hay consultas.

"¿Cómo que ha mejorado la sanidad?", preguntó el diputado del grupo Nacionalista, quien también criticó que desde el gobierno regional se diga que Canarias es la comunidad autónoma que mejor está.

El diputado del grupo Socialista Marcos Hernández manifestó que es obvio que el covid-19 lleva aparejada la reducción de la actividad porque "no podía ser de otra forma", y destacó que la asistencia oncológica no ha sufrido merma alguna.

También subrayó que Canarias tenía un plan de contingencia que ha propiciado 4.500 contrataciones.