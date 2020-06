Tinerfeños en EEUU: "Los primeros días pasé miedo real, cerca de mi piso hubo una detención muy fuerte"

En Estados Unidos ya existía una base de racismo. Ya había una pólvora cuya mecha fue prendida con la muerte de George Floyd, el afroamericano de Minneapolis presuntamente asesinado por el policía Derek Chauvin. Y tras su injustificable muerte, ha surgido un movimiento que podemos calificar de histórico, y que no tiene parangón desde la muerte de Martin Luther King.

Son algunas de las conclusiones, que hoy, en nuestro programa La Mañana de Cope Tenerife, hemos sacado con dos tinerfeños, que residen en los Estados Unidos de Ámerica, uno en la costa oeste, en la meca de las empresas tecnológicas, en Silicon Valley y otro en pleno downtown de Nueva York, en mismísimo Manhattan.

Con ellos hemos compartido sus experiencias con el racismo desde que llegaron al país más avanzado del mundo, y cómo están viviendo las manifestaciones, muchas de ellas radicales que incluyen saqueos a centros comerciales. Ambos coinciden en que personalmente no han sufrifo experiencias racistas, pero sí nos dejan algunas vivencias relacionadas con otras personas.

Uno de ellos es Eduardo Díaz, santacrucero del barrio del Toscal. Eduardo es actor y productor teatral y gracias a la prestigiosa beca Fulbright estudia en una de las mejores escuelas de interpretación en Nueva York , la Susan Batson Estudio, localizada en pleno Times Square. Una escuela en la que asegura que la mayoría de los profesores y estudiantes son negros. A pesar de ello, sí confirma la existencia de un micro racismo en la vida diaria, un tipo de discriminación que él ha podido observar en sus clases: “En mi escuela he visto como un trato de favor por parte de mis profesores con mis compañeros negros. Lo negros que no se queden atrás, que vengan para adelante, o cojan el boli que tendemos a no apuntar las cosas. Ese tipo de comentarios que me parecen hasta políticamente incorrectos”, expresó. Sin embargo, afirma que en las calles no ha visto racismo, “no he sido consciente”, pero ha visto actitudes que le hacen pensar que es un “tema sistémico” en el país norteamericano.

Eduardo mencionó que es ahora cuando se está dando cuenta de que “esto tiene mucho fondo”. Confesó que lleva en un huracán emocional desde que empezó la pandemia, y ahora con las protestas pasó “miedo real” los primeros días porque no conoce del todo la cultura y no sabía que iba a pasar. “La primera noche hubo una detención en mi calle muy fuerte. Oí unos gritos, me asomé y en 30 segundos estaba toda la calle repleta de policías y un helicóptero apuntando con un foco”, agregó.

Nuestro otro entrevistado es Miguel Acosta, natural de Guamasa, casado con una tinerfeña de La Esperanza y que lleva ya unos años viviendo en Palo Alto, California, y tiene una empresa en Silicon Valley. Miguel nos cuenta que la zona en la que reside, cerca de la cosmopolita San Francisco, es más liberal y abierta. “California es una burbuja dentro de EEUU y personalmente no me he encontrado con ese problema, además vivo en una comunidad donde el 65% son asiáticos”. De la misma manera, declaró que lo que sí ve es la diferencia de riqueza de los pueblos a los diferentes lados de la autopista, pero en este caso lo relaciona con la comunidad de inmigrantes mexicanos.

Como apuntó Miguel, “al igual que todas esas manifestaciones radicales que se ven en la televisión también hay mucha pacíficas. Yo dejé a mi hija de 16 años ir a manifestarse con su colegio escoltados por la policía”.

Los dos canarios coinciden con que no se les ha tachado de latinos ni han sido discriminados por el hecho de proceder de España. Eduardo destaca que le trataban más de latino en Madrid por ser de Canarias que en EEUU. Además, ambos explicaron que el movimiento les ha hecho pensar mucho, que lo que este pretende no es el no ser racista, sino llevarlo al siguiente paso, al de la empatía y ayudar.

EDUARDO DÍAZ ACTOR Y PRODUCTOR TEATRAL TINERFEÑO