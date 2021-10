Tenerife vuelve al nivel 1 de alerta ocho meses después

El Gobierno de Canarias ha pasado a Tenerife al nivel 1 de alerta sanitaria por la evolución favorable de los indicadores epidemiológicos de la pandemia. Así, a partir de la medianoche de esta viernes, se unirá al resto de islas del archipiélago, salvo Fuerteventura, que continúa en el nivel 2.

Tenerife no estaba en nivel 1 desde el pasado mes de febrero, hace ya ocho meses. Sin embargo, las medidas no eran por entonces tan flexibles. Ahora, las terrazas de los locales de restauración podrán tener el 100 % del aforo, el número máximo de reuniones sube a 12 personas y los locales podrán cerrar a las 3 de la mañana.

Con respecto a la situación epidemiológica de Tenerife, los indicadores de incidencia y el porcentaje de pruebas diagnósticas (PDIA) positivas de las últimas dos semanas se encuentran en niveles de riesgo bajo y se evidencia, asimismo, un descenso en la ocupación de las camas hospitalariaspor pacientes con coronavirus, en la actualidad en riesgo muy bajo, lo que ha permitido rebajar la alerta epidemiológica en esta isla del 2 al 1.

El informe semanal de la Dirección General de Salud Pública refleja que entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre se notificaron en Canarias 446 casos nuevos de COVID-19, lo que supone una disminución del 22 % en el promedio diario respecto a la semana anterior. Este descenso se ha producido de forma similar en el conjunto de las Islas.

La IA7d en el conjunto de la Comunidad Autónoma ha disminuido un 8,2 %, en concordancia con el descenso del número de casos. En general, la tendencia de los últimos quince días es decreciente y el promedio diario de la tasa de IA14d también ha disminuido en todas las Islas y, por tanto, para el conjunto de la Comunidad Autónoma, con una caída del 12 %.

Esta favorable evolución coloca a Canarias por debajo de la media del país en ambas IA, que se sitúa en séptima posición en el ranking nacional. La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 20,50 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días, en los 46,97 casos por 100.000 habitantes.

La tasa de incidencia acumulada de casos de COVID-19 en la última semana es 3,9 veces superior en la población que no ha recibido ninguna dosis de vacuna respecto a la tasa en la población que ha recibido la pauta completa.



Presión asistencial, en nivel de riesgo muy bajo

Con respecto a los indicadores de presión asistencial hay que remarcar que el número de camas convencionales ocupadas por pacientes COVID-19 ha disminuido en torno a un 28,3 % respecto a la semana anterior, con un promedio de 91 camas diarias ocupadas cada día. En todas las islas el porcentaje de ocupación se encuentra en nivel de riesgo muy bajo, mientras que el número de camas UCI ocupadas prosigue y consolida el descenso que se inició hace seis semanas.

La mediana de edad del total de personas hospitalizadas por COVID-19 en los últimos 14 días es de 52 años y medio, con una disminución de 19,5 años respecto a la evaluación anterior.