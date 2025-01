Tenerife se prepara para realizar un simulacro de emergencia volcánica en septiembre de 2025

Desde el 2016, los expertos vienen observando con atención el aumento de la emisión de gases y de la sismicidad en diferentes puntos de Tenerife: Las Cañadas, las cumbres de Adeje, Vilaflor y el Teide. Sin embargo, por el momento descartan una erupción en la Isla a corto plazo, lo que no supone que en meses o en años no pueda suceder. El Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos, perteneciente a PEVOLCA, insiste en que todavía no existen indicios concluyentes. El consejero de Político Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, llamó a la prudencia y la tranquilidad.

simulacro sin alarmismo

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, también se sumó a ese mensaje de calma tras la celebración del Consejo del Gobierno Insular de esta semana. Aprovechó la ocasión para anunciar la realización de un simulacro de emergencia volcánica en el municipio de Garachico durante el mes de septiembre. Sin embargo, nada tiene que ver con la preocupación por una inminente erupción en la Isla, pues la iniciativa forma parte del proyecto UE-Modex que organiza la Unión Europea.

"Habrá toda una serie de actividades paralelas: cine, rutas guiadas volcánicas, coloquios... Alejandro Trujillo Técnico del Servicio de Seguridad y Protección Civil Cabildo de Tenerife

Alejandro Trujillo, técnico del Servicio de Seguridad y Protección Civil del Cabildo de Tenerife, explica los detalles: "Este mecanismo que se establece desde el 2021 simulan escenarios de riesgo real, donde los equipos que se van a desplazar a la Isla puedan entrenarse, ser evaluados, ayudar a las autoridades locales...". Además, para esa semana hay prevista una programación relacionada con el tema: "Habrá toda una serie de actividades paralelas: cine, rutas guiadas volcánicas, coloquios, exposiciones de paneles informativos...".

El objetivo es que la población se implique en todos los sentidos. Trujillo comenta que es importante la colaboración de la población, tanto por el aprendizaje como en el disfrute de las actividades, pues es fundamental que la gente tome conciencia de Canarias está volcánicamente activa: "Debemos aprender desde el conocimiento, desde la conciencia, desde la información, a convivir con nuestros volcanes a los que les debemos todo. Nuestra propia existencia en medio del océano es gracias a los volcanes".