El surrealista anuncio de un piso de alquiler que indigna a Canarias: “Abstenerse residentes”

¿Te imaginas que, dentro del problema habitacional de Canarias, con todas las dificultades que conlleva para los ciudadanos canarios, se comenzaran a alquilar pisos solo a ciudadanos extranjeros? Pues no te lo imagines. Que esto ya pasa. Concretamente, ha pasado en una oferta de alquiler en un piso del municipio de Los Realejos, en la isla de Tenerife. 700 euros al mes y, en el anuncio, al detalle y con letras mayúsculas: no se admiten residentes.

La noticia ha caldeado los ánimos entre la ciudadanía canaria, cuya principal preocupación a día de hoy, según el CIS, es la vivienda. Ante una situación como esta, la pregunta es casi obligada: ¿es legal esto? En COPE Canarias ha respondido, afirmativamente, el presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias, Isidro Marín: “Vulnerar la legalidad no la puede vulnerar, lógicamente, porque tú tienes el derecho de admisión y, lógicamente, yo como propietario puedo poner unas condiciones y si no las cumples, pues, prácticamente puedo rechazar al inquilino. Pero yo creo que tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que pensar que un residente común, un residente, puede también crear un gran problema concretamente al propietario”.

En cifras 700 euros por un piso de 70m2 en Los Realejos

Ahora bien, que esto sea legal no significa que también sea moral. Martín asegura que es necesario cuestionar, también, el papel de las plataformas de oferta de pisos: “Yo creo que tenemos que evitar este tipo de anuncios y si es un profesional yo creo que llamarle un poquito la atención al profesional, lógicamente. Yo creo que el anuncio tendría que salir directamente de la plataforma”.

MÁS OFERTA DE PISOS

Dentro de las preocupaciones del día a día, la vivienda está muy arriba dentro de la sociedad canaria. Lo recomendable es que una familia no destine más de un 30% de sus ingresos a los gastos derivados de la vivienda. Y este parámetro deja un escenario desolador, ya que para no sobrepasar ese 30% recomendado, con el precio medio de alquiler a 1.100 euros, el inquilino debería disfrutar de un salario de al menos 44.400 euros al año. Y la realidad es que la inmensa mayoría de los canarios no superan esos ingresos, por lo que hoy en día, independizarse de manera individual, es una misión imposible.

Y así lo atestiguan los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que dentro de ese rango salarial, solo entraría un 10% de los canarios.