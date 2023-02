El Sindicato Médico exige que la espera para las citas en los centros de salud no pase de 3 días

La directora del Servicio Canario de Salud Elizabeth Hernández ha presentado hoy a los sindicatos el nuevo modelo organizativo que la Consejería de Sanidad va a poner en marcha a partir del mes de marzo, y que tiene como principal novedad el hecho de que los médicos de familia atenderán un máximo de 34 pacientes al día, mientras que los pediatras no pasarán de 28.

Y las conclusiones de la reunión, ha sido positivas, pero con matices. De entrada, el secretario general del Sindicato Médico Levy Cabrera, ha afirmado en La Mañana de COPE Tenerife que su principal petición pasar por asegurar el compromiso de la Consejería de que “no debe haber más de tres días de demora como máximo para ser atendido por tu médico de familia”.

Cabrera destacó que “lo importante es bajar los cupos, pero no es tan importante establecer una cifra exacta de pacientes, sino ver de qué forma podemos atenderles con más calidad y mejorando el servicio”. Para ello, el representante sindical tiene clarísimo que “hay que contratar más profesionales, y sobre todo poner médicos de incidencia en el número que sean necesarios en cada centro de salud, para ocuparse de de la demanda que va a sobrepasar los limites de agenda que queremos poner”.

Pero ojo, porque de no cumplirse estas premisas, los médicos están dispuestos a llegar a la huelga: “Tomaríamos esa medida si no se pone sobre la mesa una mejora de los condiciones laborales de los médicos que ya están, y si no se contratan más profesionales para la atención primaria”.

En cualquier caso, Cabrera dejó claro que “nosotros no queremos hacer horas extras por las tardes, eso es una solución extrema, nosotros lo que queremos es que haya médicos suficientes, y que haya una programación de agendas que incluya a los médicos de incidencias, y también al personal administrativo y de de enfermería para determinadas labores”.