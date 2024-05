La sequía amenaza el suministro de agua en La Gomera: “La situación es muy dramática”

El suministro de agua de abasto lleva meses resintiéndose en gran parte de Canarias por la falta de lluvias. La sequía no solo amenaza a Tenerife, que ha declarado la emergencia hídrica, sino también a islas como La Gomera, que históricamente ha estado más aliviada.

Esta semana lo han sufrido en persona los vecinos de Chipude. El Ayuntamiento de Vallehermoso ha tenido cortar el suministro por la noche durante varios días para hacer intentar recuperar los niveles del depósito de la zona. El alcalde, Emiliano Coello, ha explicado este viernes que la situación es “un poco más halagüeña que en los días anteriores, ya que las restricciones han servido para recuperar el depósito por consumos inadecuados y otras anomalías”.

Sin embargo, el regidor ha advertido de que “la situación es muy dramática, no solo en Vallehermoso”. Y es que el problema al que se enfrenta La Gomera en verano trae de cabeza a las autoridades: “Ahora estamos en un período donde la población residente y los turistas han mermado, pero a finales de junio empiezan los actos festivos, los universitarios regresan y también llegan quienes cogen vacaciones. Todo esto va a aumentar la demanda de agua y, si ahora estamos en este estado, imaginemos cómo vamos a estar en julio y en agosto”.

Coello aclara que su municipio no es el más afectado, sino localidades del sur donde la mayor población y el desarrollo turístico generan más consumo de agua, como Valle Gran Rey o Alajeró. “La suerte que tenemos nosotros es que el año pasado la mayor parte de las lluvias se concentraron en Vallehermoso y, a día de hoy, todavía tenemos almacenamiento para agua de riego en presas y embalses para garantizar la cosecha, pero dependemos de los sondeos para abastecimiento en depósitos y ahí sí podemos tener alguna dificultad para conseguir mantener el servicio normal de abastecimiento”.

El problema de Chipude

Chipude está sufriendo estos días las consecuencias de no contar con un depósito para la red de riego, derivándose agua de abastecimiento. “Hay vecinos que tienen pequeñas infraestructuras agrícolas o algún animal; cuando llueve no se nota, pero cuando pasan estas cosas enseguida saltan las alarmas. En El Cercado no hay problema porque tiene su balsa y su depósito, pero en Chipude no y hay que tomar medidas en ese aspecto para garantizar el suministro de agua potable y de riego”, explica el alcalde.