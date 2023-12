Repunte de gripe en Canarias: “No hay que avergonzarse de llevar mascarilla”

Es tema de conversación estos días en bares y tertulias. Todos tenemos algún familiar, amigo, o compañero de trabajo, con gripe, resfriado, o catarro. Y es que la incidencia de virus respiratorios en Canarias en vísperas de la Navidad se está dejando sentir.

Los últimos datos oficiales apuntan a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en las islas, de los que más del 90 % son de la gripe, virus que ha asumido todo el protagonismo tras la pandemia de la COVID-19, fundamentalmente por el fin del uso del principal aliado contra su expansión: las mascarillas.

Así lo ha confirmado el jefe de sección de epidemiología de la consejería de Sanidad, Amós García Rojas, quien tiene claro que “el desposeernos de un mecanismo como la mascarilla, ya nos hacía presagiar que íbamos a tener mucha gripe”.

En ese sentido, García Rojas fue tajante en Herrera en COPE Tenerife, al afirmar que “reivindico el uso de la mascarilla como uso solidario”, ya que, “si tengo cualquier problema respiratorio hay que ponerse la mascarilla, o si voy a estar en contacto con personas vulnerables, también”. Además, reitera que “no hay que avergonzarse de llevar la mascarilla, y no solo eso, deberíamos sentirnos orgullosos de llevarla”.





"La gente no se está vacunando como debería"

Pero además, hay un problema añadido: “La gente no se está vacunando como debería”. El prestigioso epidemiólogo se mostró preocupado porque “estamos administrando menos dosis que en la campaña anterior”, y el problema, en su opinión, parte de la confusión que se ha producido por numerar las dosis, ya que, “no hay cuarta ni quinta dosis, hay una vacuna que toca ponerse cada año”. Y en ese contexto, no dudó en ponerse el mismo como ejemplo: “Yo me vacuno todos los años frente a la gripe, y no es ni la dosis 48 ni la 49”.

García Rojas reconoció que, en cualquier caso, “este incremento de virus respiratorios se está adelantando al que solíamos tener todos los años, y que llegaba a mitad de enero”, aunque, “es verdad que la mayoría tienen un cuadro leve, salvo pacientes con patologías previas importantes o edad avanzada”. A pesar de ello, “es verdad que ha habido impacto a nivel hospitalario, con momentos de saturación en algunos centros hospitalarios”.