Los ucranianos en Tenerife se manifiestan contra la guerra

El pasado domingo, en la Plaza de España, se manifestó contra la guerra entre Rusia y Ucrania, una representación del colectivo ucraniano en Tenerife. Nunca se imaginaron que esta locura iba a suceder, que "este monstruo" iba a atacar. Se sorprenden por la desinformación que se le da al pueblo ruso, diciéndoles que están "liberando a Ucrania". Se despiertan cada día esperando que sus familias sigan respirando después de un ataque aéreo; Las tropas entran y destrozan todo por donde pasan.

Vitali Slyus se mostró contundente: "Esto está pasando en nuestro territorio, donde tenemos a nuestros soldados, a nuestra gente, que está defendiendo nuestro país y a la Unión Europea, porque este monstruo no se va a detener, ténganlo claro; nosotros lo que necesitamos es que la Unión Europea, Inglaterra y Estados Unidos nos ayuden a cortarle las alas a este dragón, ya nosostros nos encargamos de cortarle la cabeza". Le parece increíble que esté sucediendo y añadió: "Hay familias que están muriendo, la gente no se lo merece; las madres rusas no se lo merecen, sus hijos están viniendo a nuestro territorio, que ahora mismo es el infierno, están viniendo a nuestro territorio a morir".

Andriy Zubenko destacó que desde el Kremlin, Putin amenaza con utilizar armas nucleares; declaró que aunque no las utilizara, en Ucrania hay 16 instalaciones nucleares de energía eléctrica y que una bala en uno de los reactores podía desencadenar graves daños; recordó el terrible accidente ocurrido en Chernobyl y declaró que las consecuencias de un mismo suceso en Ucrania sería catastrófico, no ya para Ucrania o Europa, sino que se podrían emitir partículas atómicas al cosmos.

Respecto a China, Zubenko opina que "se está manteniendo al margen, pero que tiene que posicionarse"; y que la Union Europea parece que después de ocho años comienza a despertar y empieza a apoyarlos. No está seguro de que vayan a comenzar las negociaciones después de que Aleksandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia, se una a la ofensiva contra Ucrania.

En Canarias viven alrededor de mil quinientos ucranianos, sobre todo en el Sur de Tenerife. A la manifestación acudieron algunas personas de nacionalidad rusa, pero afirman que el pueblo ruso tiene miedo de levantar su voz o no sabe realmente lo que pasa.

En ocasiones, cuando les llega una mala noticia, piensan en regresar para prestar auxilio, pero salieron del país hace muchos años, para poder ayudar economicamente a sus familias y, por otro lado, tampoco hay armas, no sólo para el ejército, sino para los civiles que se están levantando para luchar, por eso piden ayuda a la Unión Europea, no que luchen por ellos, pero sí que les ayuden con suministros de armas, medicamentos y otras necesidades esenciales.