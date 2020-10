Recomiendan circular con precaución y no aparcar en barrancos durante la alerta por lluvias

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario recomienda evitar desplazamientos y recordar no aparcar en cauces de barrancos ante el riesgo de inundaciones con motivo de la alerta por lluvias declarada en las islas este martes

Prestar atención a las previsiones meteorológicas y a las recomendaciones de las autoridades mientras dure la alerta o asegurar puertas y ventanas por las que pudiera entrar el agua para prevenir accidentes, son algunos de los consejos que ha dado dicho departamento después de haber anunciado posibles fenómenos tormentosos.

Asegurarse tener linterna, radio a pilas y lumbre y cocina a gas, por si se produjeran eventuales caídas del suministro eléctrico, son otras instrucciones de Seguridad y Emergencias a la población.

Además, se pide revisar el estado de azoteas, desagües bajantes para que no causen problemas y no ir de excursión ni acampada en tanto no se desactive la alerta.

En Canarias se espera abundante nubosidad, mucha de ella de tipo medio y alto, y probables precipitaciones en forma de chubascos que cruzarán de sur a norte el archipiélago y que podrían ser localmente fuertes y/o de tipo tormentoso a lo largo del día.