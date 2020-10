El próximo viernes 16 de octubre el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife celebra elecciones a decano. En ellas se enfrentan el actual decano, José Manuel Niederleytner, quien aspira a la reelección por un mandato más -cinco años- y Natalia Dominguez. Por los micrófonos de COPE Tenerife, ha pasado el Niederleytner quien entre las propuestas de su extenso programa, ha anunciado la presentación de un plan territorializado para el turno de oficio.

Esta propuesta nace debido a que en su opinión, mientras que en la provincia de Las Palmas no quieren a abogados de Tenerife en el turno de oficio, “aquí ellos sí puede ejercer sin ningún impedimiento”. Es por ello que “en justa reciprocidad se prevé la aprobación de una normativa para que solo puedan ejercer en la isla de Tenerife, abogado inscritos en el colegio de la capital, ya que están viniendo abogados de Las Palmas o de La Palma a ejercer aquí. En todo caso, no sería justo que si allí no nos quieren, aquí sí lo hagamos".

Además, otra de las medidas estrella que pretende poner en marcha es la completa digitalización del colegio, sobre todo en relación con el turno de oficio, donde se genera una “enorme cantidad de papel”. En cuanto a los jóvenes abogados, se recoge un plan de apoyo específico, con la búsqueda de nuevos nichos de trabajo, que permitan esa incorporación.

El conocido abogado concurre con una candidatura de la que también forman parte María Esther Medina, Arístides Rodríguez, Anaïs Lucía García, Milagrosa Pacheco, Eloísa Merino, Jonay Ríos, Guillermo de Benito, Elena Casanova, Jaime María García de la Cruz, Candelaria García, Leopoldo Escobar y José Miguel Velázquez.

EN CONTRA DE QUE EL NUEVO JUZGADO SOCIAL SE INSTALE EN LA LAGUNA

Otra de las cuestiones que han copado titulares en los últimos días ha sido la propuesta de la Consejería de Justicia de establecer en La Laguna el nuevo Juzgado de Lo Social, algo que de manera categórica ha sido rechazado por parte del actual decano, ya que dificultaría el trabajo para los profesionales que se dedican a la jurisdicción social, puesto que el resto de juzgados -otros ocho- se encuentran en la capital.

Hbrá tres puntos de votación para la jornada electoral: Santa Cruz, Arona y La Orotava. Los cargos que han de elegirse son los de decano, vicedecano, ocho vocales o diputados, un secretario, un tesorero y un bibliotecario.