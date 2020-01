"Que este sea el año de poner en marcha todo el potencial de las asambleas legislativas"

El presidente del Comité de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, hizo este viernes un llamamiento a las regiones para que “den a entender de la mejor manera que la Unión Europea no está solo en Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo, sino en todas las ciudades, pueblos y regiones donde la gente vive”.

En la apertura del primer Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea (CALRE) que se celebra bajo la presidencia de Gustavo Matos y, también, el primero que tiene a Canarias como escenario, Lambertz destacó la gran fuerza que tiene “un millón de cargos electos”. Subrayó que como regiones, “debemos movilizar esa fortaleza, haciendo de las asambleas legislativas los buques insignia de ese movimiento”.

En este punto, sostuvo que el año que acaba de comenzar para CALRE bajo la presidencia de Matos “será importante, porque debe ser el año de poner en marcha todo el potencial de las asambleas legislativas”. Indicó que hablar del futuro de la UE, de CALRE, de acercar Europa a la ciudadanía, es hablar “del compromiso de todas las autoridades que tienen su papel a desempeñar, y ahí, las asambleas legislativas tienen un papel importante como locomotora y son ejemplo de la voluntad de los dirigentes europeos”.

