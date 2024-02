Polémica en Tenerife: se alquila habitación solo para mujeres, con posibilidad de compartir cama

La alta demanda de vivienda en Canarias sigue provocando que los propietarios de inmuebles, aprovechándose de una situación casi límite, busquen la mayor rentabilidad con anuncios de alquileres, cuanto menos, surrealistas.

Es una situación que no se limita a la vivienda vacacional, donde las noticias sobre alquileres de casetas de campaña o habitáculos ínfimos son cada vez más comunes, sino que también afecta a la oferta residencial.

Alquilan casetas de campaña a 12 euros la noche en una azotea de Tenerife Los vecinos están hartos de la situación y exigen soluciones al Ayuntamiento Daniel PineloSanta Cruz de Tenerife 19 feb 2024 - 12:52

Uno de los municipios de Tenerife donde más cuesta encontrar vivienda es Granadilla de Abona, en pleno sur de la isla, justo donde se ubica el aeropuerto Reina Sofía y a pocos kilómetros de las localidades turísticas. En su núcleo más grande, San Isidro, un propietario oferta por internet un dormitorio con baño y un total de 18 metros cuadrados. Su precio es de 500 euros al mes y tiene, además, otra particularidad: solo se alquila a mujeres.

“Para mujer se alquila habitación solo. En casa familiar, no se puede cocinar, no se aceptan visitas. No fumadores, persona responsable. Mes de alquiler 500 euros más dos meses de fianza”, reza el anuncio en una conocida plataforma online.

Se comparte cama

Pero si el interesado considera que 500 euros para una sola habitación es desproporcionado, el propietario oferta compartir “la cama” con otra persona por 350 euros “más un mes de fianza”.

La vivienda, por cierto, ofrece un dato falso: no se encuentra a un kilómetro y medio de la playa, ya que San Isidro se ubica por encima de la autopista del sur de Tenerife, más próximo a las medianías de la isla. Según ha podido saber COPE, el alquiler ya está apalabrado.

Alquiler de casetas de campaña "modo romántico"

No es la única oferta disparatada. Estos días también ha sido noticia el alquiler vacacional de unas casetas de campaña "modo romántico" a 12 euros la noche que se ofertan en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, en la azotea de un edificio. La Policía Nacional ya se ha personado en el inmueble y la Gerencia de Urbanismo ha abierto expediente a la propietaria, que se enfrenta a una multa de entre 15.000 y 30.000 euros.

Audio





También te puede interesar:

- Un turista viaja a Lanzarote y al llegar al alojamiento no da crédito a lo que encuentra: "Nunca más"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

- Alquilan casetas de campaña a 12 euros la noche en una azotea de Tenerife