Pedro Martín: "Tenerife podría volver al estado de alarma si no se reducen los contagios"

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martin, ha mostrado en COPE su preocupación por el alarmante aumento de la curva de contagios en la isla en las últimas semanas.

"La situación ha ido empeorando de manera gradual y no hay manera de que mejore, por eso, creo que es bueno que se realicen los cribados de este fin de semana. No obstante, tengo claro que este rastreo solo va a funcionar si nos lo tomamos con interés, ya que en la anterior ocasión que se realizó una iniciativa similar en el Recinto Ferial se nos quedaron muchas pruebas sin hacer", ha lamentado.

En este sentido, Pedro Martín no ha descartado la posibilidad de incrementar la participación de la población en los cribados mediante algún incentivo. "Estoy dispuesto a poner en marcha algún aliciente para que vengan a hacerse los test. Por lo pronto, intentaremos que sea rápido y que la gente no pierda el tiempo. Hago un llamamiento para que no lo dejen pasar porque habrá un horario muy amplio en los centros de salud de las zonas básicas de salud de Granadilla, La Cuesta y Tincer", ha explicado.

El presidente del Cabildo también ha apostado por reforzar los controles de los cuerpos y fuerzas de seguridad en las dos próximas semanas para frenar el avance de la pandemia.

"Es fundamental evitar las concentraciones y aglomeracionesen los espacios públicos. Además, hay que tener claro que tendríamos que ir mirando la posibilidad de solicitar un nuevo estado de alarma si no rebajamos las cifras de casos. A veces, cuando sales a la calle parece que esto no va con los más jóvenes. Es grave lo que está pasando y habrá que activar restricciones muy duras si no se corrige, ojalá que esta sea la última opción, pero es un escenario cierto y real", ha concluido.