Pedro Martín: “El optimismo en la recuperación turística de Tenerife es real”

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde se ha mostrado moderadamente optimismo en cuanto a la recuperación turístico.

El presidente afirmó que entre los objetivos de la participación en Fitur, destaca el de “consolidar un trabajo que venimos haciendo ya desde hace más de año y medio para no quedarnos solo con nuestro principal cliente, que es el británico, que hay que cuidarlo, pero tenemos que abrir expectativas, abrir acuerdos con otros mercados en los que hay oportunidades interesantes”.

Además, insistió en que “Tenerife es líder en conectividad en Canarias y nuestro objetivo es seguir trabajando para conseguir que volvieran compañías que habían desaparecido o que vengan otras nuevas, como Air France, Aeroflot, Lufthansa y otras muchas que han incrementado la capacidad de Tenerife para atraer mercados que estaban empezando a crecer y otros que habíamos ido perdiendo en los últimos tiempos”.

El presidente señaló que, a falta de los datos del mes de diciembre, la isla recibió el año pasado 4,2 millones de pasajeros, de los que 1,2 millones llegaron desde aeropuertos de la Península, con lo que la cuota pasajeros nacionales a Tenerife fue la mayor del archipiélago, un 40,5%.

Por otro lado, ha recordado la importancia de la buena atención sanitaria a los turistas, algo que dice que hay que poner en valor.

DENUNCIA FEBLES CAMPOS

El presidente también respondió a la querella presentada por el Comité de Empresa del hospital Febles Campos, por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tal como publica el periódico El Día. Martín recuerda que “se presenta por alguien que viene del mandanto anterior -en relación al querellante- porque no está de acuerdo con lo que hacemos y quiere presionar”. Así ha recordado que “lo que busca esta persona es que traslademos el Febles Campos a un edificio que no reúne las condiciones, donde por no caber no cabe ni las camillas en el ascensor, y que es propiedad de una persona condenada por la justicia”.