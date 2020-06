“Si no paran las obras del Hotel de La Tejita la indemnización a pagar será mucho mayor”

La construcción del polémico hotel de La Tejita, en Granadilla, continúa provocando dudas jurídicas. En este caso, el profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna, Ángel Lobo, cree que no se podrá ampliar el deslinde hasta los 100 metros, pero sí “puede retrasarse más de los 20 metros que tiene en la actualidad”

Eso sí, Lobo no entiende porque no se suspenden las obras ya, al menos de manera cautelar, hasta que se aclare la situación.

En cualquier caso, el hecho de que la empresa promotora -Grupo Viqueira- continúe con las obras, puede tener, según Lobo, la finalidad de obtener “una mayor indemnización en caso de que hipotéticamente se tenga que demoler el edificio”. Entiende que en esta ocasión ha habido una dejadez por parte de las tres administraciones implicadas, el Ayuntamiento de Granadilla, la delegación de Costas, así como el Gobierno de Canarias.

PROTEGER UN SOLAR O LA PLAYA

Otra de las cuestiones que preocupan al letrado es el hecho de qué es lo que se busca proteger. Explica Lobo que “me preocupa la imagen que se vaya a dar, porque no es en sí la playa lo que se protege si no un solar”. No obstante, precisa que “la playa es mucho más ancha en una parte que en otra, es precisamente en la parte estrecha donde se construye, donde se ha formado un embudo”.

La construcción de un hotel en esta zona no es ni mucho menos nuevo. Su planificación estaba prevista desde los años 60, aunque la licencia fue otorgada por el anterior alcalde, Jaime González Cejas (PSOE), antes de abandonar la alcaldía tras una moción de censura. Sin embargo, a pesar de las evidentes dudas jurídicas que plantea esta construcción, por ejemplo, el no contar con un plan propio de residuos, el consistorio en manos de Coalición Canaria, no ha hecho nada para paralizar la obra. Es más, a pesar de las reiteradas peticiones de entrevistas por parte de esta cadena, desde el gabinete de comunicación se han negado a comentar nada sobre este asunto.

INTENSIFICACIÓN DE LAS PROTESTAS

Las protestas por la construcción de un hotel en La Tejita, una de las pocas playas vírgenes de Tenerife, ha movilizado desde hace varios meses a cientos de ecologistas. Dos de ellos, se encaramaron desde las siete de la mañana del martes a dos enormes grúas de construcción, y en el momento de escribir este artículo continuaban en el lugar, después de más de 80 horas. Pese a los intentos de la Guardia Civil por lograr que desistieran de seguir arriba, mantienen su protesta en lo más alto, siendo apoyados desde abajo, durante todo el día, por cientos de personas, que les alientan a mantener la protesta, con gritos de ánimo a través de megáfonos, para quienes consideran “héroes”.