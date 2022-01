La pandemia, fuera de control en Canarias: "La sexta ola no acabará hasta marzo"

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, Guillermo de la Barreda, ha mostrado en COPE su preocupación por la evolución que está presentando la pandemia en el archipiélago y en el conjunto del país en este inicio de año.

"La situación es muy grave por la gran sobrecarga que se está registrando en los centros de salud. Además, por eso, no se están atendiendo debidamente otras patologías de riesgo y los pacientes crónicos están sufriendo este incremento de casos de covid. Estas personas ahora no existen para el sistema público de salud", ha asegurado.

En este sentido, Guillermo de la Barreda rechaza la nueva estrategia que se plantean las autoridades sanitarias para hacer frente a este nuevo pico de contagios

"Es un disparate que el Gobierno central este pensando 'gripalizar' la pandemia. No solo porque lo diga yo, ayer la Organización Mundial de la Salud también lo ha puesto de manifiesto. La definición de pandemia está muy clara y si alguien no lo entiende lo que quiere es tergiversar los términos para ocultar datos. ¿Cómo podemos decir que esto es como una gripe cuando en las islas estamos con casi siete mil contagios diarios y cuando en lo que llevamos de enero han muerto más de 70 personas", se ha cuestionado.

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública también ha querido subrayar que, a su juicio, se están haciendo pronósticos irreales sobre el final de esta ola.

"Esto empezó, prácticamente, a finales en noviembre, por eso, para bajar igual de rápido tendremos que esperar hasta marzo. Todo el mundo me dice que ahora vamos a pagar la factura de Reyes, pero yo me pregunto cuándo pagaremos la factura de la vuelta a clase y la de las rebajas. Si están pensando ya en los carnavales es para coger y pegarse un tiro porque no habremos pasado la sexta ola y lo único que podemos conseguir es una reactivación", ha concluido.