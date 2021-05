Un mensaje claro para los tinerfeños: "Hay que cobrar las multas para no volver al nivel 3"

Tenerife ha bajado hoy al nivel 2 de alerta tras la mejora de los indicadores sanitarios durante los últimos días. Este cambio de nivel ha entrado en vigor con la publicación del semáforo que marca las alertas. La isla se mantendrá en esta fase hasta el próximo día 11 de mayo, cuando se volverán a revisar todos los parámetros.

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Guillermo de la Barreda, cree que ahora las autoridades tendrán que redoblar los esfuerzos para recordar a la población que la pandemia no ha desaparecido.

"Me parece bien que se haya tomado esta decisión después del puente, pero es fundamental que la gente tenga presente que el coronavirus sigue entre nosotros. No se puede repetir, por ejemplo, lo que ocurrió el pasado fin de semana en Adeje, con fiestas ilegales dentro de un tanque o en una playa. Hay que tomar medidas importantes. Está claro que el castigo pierde fuerza cuando las multas no se cobran, ya que el correctivo termina siendo una broma. Todas los comportamientos irresponsables deben ser sancionados y los ayuntamientos tienen que agilizar los trámites", ha señalado en COPE.

Por otro lado, Guillermo de la Barreda ha reconocido que la fatiga y el hastío están creando un problema importante de desesperación y rebeldía en una parte de la ciudadanía.

"No se está explicando con suficiente claridad el escenario que tenemos, por eso, muchos entienden que la actual situación no es soportable. Hay que trasladar de manera insistente que con una media de uno o dos fallecidos a diario es imposible relajarse. Además, los hospitales siguen con una ocupación alta y pacientes más jóvenes con síntomas más graves", ha concluido.