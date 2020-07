Mena anuncia que no dejará la Alcaldía de Arona

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha anunciado que no renunciará ni a su acta de concejal ni a la Alcaldía, lo que supone que se mantendrá al frente de la corporación hasta, al menos, las próximas elecciones, avalado por otros seis concejales, que hoy mismo han reiterado su confianza en él y su rechazo a ponerse a disposición de cualquier otro candidato de la lista que acompañó al alcalde en las elecciones celebradas en 2019.

Así lo ha asegurado a raíz de que las ejecutivas Federal, Regional e Insular del Partido Socialista hayan hecho público un comunicado conjunto en el que solicitan al Alcalde de Arona y al exconcejal de Urbanismo, Luis García, que renuncien a las actas de concejales en el Ayuntamiento, con el fin de consolidar un nuevo equipo de gobierno municipal, "tras numerosas conversaciones e infructuosos intentos por reconducir el problema".

El alcalde ha subrayado el "dolor" que le causa la decisión de su propio partido de "no respetar el resultado que ha expresado el pueblo de Arona, cuya voluntad de progreso y de avance no puede ser ignorada de esta forma", y ha agregado su intención "inequívoca" de mantener la Alcaldía que obtuvo con una mayoría absoluta "histórica" en 2019 bajo el lema de Yo digo Mena.

José Julián Mena ha querido dejar claro que ni él ni otros seis concejales están dispuestos "a ceder el gobierno a ninguna otra persona", y advierte de que la solución planteada "generaría un grave problema al estar avalada solo por siete concejales que no cuentan con la Alcaldía". "En Arona no hay margen para una moción de censura y la única opción que tienen quienes realmente traicionaron la confianza del Partido Socialista es que sea yo quien renuncie, algo que no ocurrirá", insistió.

En el caso de renunciar al acta, ha señalado Mena, "estaría traicionando la confianza mayoritaria de los vecinos que me respaldaron masivamente con más de 9.500 votos, el 48 % del total, y 30 puntos por encima de la siguiente opción". "A quien primero me debo es a mis vecinos y a mis vecinos no los voy a traicionar, especialmente cuando esta crisis se inicia en un intento de salvaguardar el interés general y evitar la influencia de intereses particulares en la gestión pública, algo a lo que el PSOE debería ser especialmente sensible", afirmó.

El alcalde de Arona indicó, además, que los diferentes dictámenes que se han solicitado al respecto "han descartado, de manera inequívoca, la posibilidad de una moción de censura en Arona, por lo que es posible abrir vías de diálogo con otras fuerzas para dotar al municipio de la estabilidad necesaria", apostilló.

José Julián Mena ha reiterado que siente un "dolor inmenso" al ver cómo su partido "ignora el caudal enorme de apoyo que prestó en 2019 al PSOE, un apoyo que no puede ser ignorado y tratado de esta manera". "Representamos un proyecto para hacer avanzar Arona y Arona está por delante de las siglas de cualquier partido político", agregó.

"Renunciar sería traicionar la confianza de lo que más debe importar a un partido como el PSOE: el interés general, ya que esta crisis se abre en un intento por mi parte de preservarlo frente a las cuestiones particulares de un empresario. Que los socialistas cedan me causa un enorme dolor y puede constituir un error histórico que mi propio partido ya cometió en el pasado", advierte.

Mena ha avanzado que en los próximos días hablará públicamente de esta decisión y comenzará a adoptar las medidas necesarias, y recuerda que en su partido, como en tantos otros, las decisiones se pueden recurrir, algo que hará como "militante leal" que ha sido del Partido Socialista desde hace años. No obstante, ha insistido en que "nadie confunda lealtad con sumisión, especialmente cuando se adopta una decisión salomónica no cuenta con los apoyos suficientes dentro del Grupo Municipal Socialista".