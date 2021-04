Maite Pacheco, directora general de Migraciones: “El informe sobre Las Raíces está bastante manipulado”

“Es un informe realizado por un partido político, con una posición concreta sobre el campamento de Las Raíces”, esto es lo que dice Maite Pacheco, directora general de Inclusión y Acción Humanitaria en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha apuntado que “el informe del consistorio de hace un mes, venía con las tintas cargadas, y no se corresponde con la realidad”. Ha insistido que “lo que se está contando –sobre el campamento- está bastante manipulado”.

Pacheco ha reconocido eso sí que “se les ha escuchado y se han tomado medidas”. Preguntada acerca de si conocía o había leído el informe ha reconocido que no lo recordaba y que “se encargaba de la gestión y el acogimiento en toda España”.

Por otro lado, ha vuelto a defender la gestión que en este campamento lleva la oenegé ACCEM, que cumple dice Pacheco con todos los estándares. Cree asimismo, que muchas informaciones que se están publicando confunden la instalación dependiente del ministerio, con el campamento que se ha formado en los exteriores del centro, donde medio centenar de inmigrantes duermen desde hace dos meses, ayudados por diversos voluntarios.

Cuestionada acerca de porque no se permite la entrada a los medios de comunicación a los campamentos, para comprobar in situ la situación que se vive en los mismos, ha respondido “para proteger la intimidad de las personas que viven en su interior, son hogares, y en los hogares no se entra”.

La responsable de los campamentos ha precisado eso sí, que “todos los senadores, diputados, y organizaciones humanitarias que han pedido entrar”.

COMPETENCIA MUNICIPAL

Por otro lado, Pacheco se ha referido a aquellos inmigrantes que ante la situación que atraviesan deciden voluntariamente abandonar los campamentos en los que están alojados. Pacheco desmiente que desde su ministerio se haya comprometido a aceptarlos y que lo que se ha acordado es “estudiar cada uno de los casos que nos presenten las organizaciones o las corporaciones locales”. Sobre esta última ha apuntado que son las encargadas de atender a las personas inmigrantes una vez que abandonan los recursos preparados por el Ministerio.