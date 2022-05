Los trabajadores de SH Lanzarote, contentos con el desenlace en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Los trabajadores de seguridad de SH Lanzarote celebran la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de rescindir el contrato con la empresa tras llevar meses de impagos de sus salarios y por el incumplimiento del servicio prestado al Consistorio.

Así, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO Canarias, Enrique Marrero, ha afirmado “por fin ha tomado esa decisión”:

“Ya era hora de que hicieran ese movimiento para cambiar la empresa”, ha aseverado.

Según les han indicado desde el Ayuntamiento, la empresa nueva que entre cubriría las nóminas atrasadas. En este sentido Marrero ha apuntado que “llega tarde” (en referencia a los salarios de los trabajadores) porque los pagos que han contraído estos meses con los bancos se los pasarán antes.

La fórmula utilizada es un contrato de urgencia hasta que salga un nuevo convenio marco que permite un nuevo concurso. En un primer momento, el Ayuntamiento quería que la transferencia de empresas fuese con el presupuesto de 2018 que era “muy a la baja” y ante la consulta municipal ninguna entidad quería asumir el servicio por la carencia económica.

En otro orden de asuntos, el Consistorio chicharrero exigirá a la empresa SH Lanzarote una indemnización por importe de 146.040 euros. El secretario de Acción Sindical de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO Canarias ha subrayado que ve lógico que se pida por no cumplir con el trabajo porque ha relatado que no había nadie que fuese a su puesto y “los compañeros han cogido una baja, y a su vez, para poder recibir algún dinero, tienen que solicitar el pago directo a la Seguridad Social porque la empresa no les pagaba”.

Para finalizar, ha insistido en que no termina de entender el que haya empresas que se presenten a prestar servicios en la Admnistración a pesar de tener deudas contraídas de antemano o no cuenten con sin liquidez.