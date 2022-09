Los taxistas, satisfechos con el aparcamiento exprés de Los Rodeos: "Se acabarán las colas en la puerta"

El Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna ha puesto en marcha hoy un aparcamiento sin coste para estacionamientos inferiores a 10 minutos en los viales de llegada y salida de la fachada del edificio terminal.

Según Aena, el objetivo es facilitar la recogida y bajada de pasajeros, permitiendo el estacionamiento a los vehículos particulares que necesitan detenerse para ello durante unos minutos.

De esta manera, se pondrán a disposición de los usuarios medio centenar de plazas --cuatro de ellas reservadas para personas con movilidad reducida y cinco para vehículos de emergencia y seguridad-- que permitirán la recogida y bajada de pasajeros.

Además, se prevé que con ello se agilice la operativa de los viales de la fachada y permitiendo que más usuarios puedan acceder de forma ordenada al uso de estas plazas de aparcamiento.

Este aparcamiento exprés cuenta con un vial debidamente señalizado y dispone de barreras de entrada y de salida. Estas últimas, se abrirán de forma automática a la salida sin necesidad de pasar por el cajero, siempre y cuando no se hayan superado esos 10 primeros minutos de estacionamiento.

Aquí, Aena ha señalado que esto se debe al sistema de lectura de matrículas automática, que hace aún más ágil el proceso. Con este modelo de estacionamiento rápido, se incorpora al aeropuerto un servicio del que ya disfrutan los usuarios de otros muchos aeropuertos de la red de Aena en España, siendo en Canarias el Aeropuerto de Tenerife Norte-CLL el primero en ofrecerlo.

LOS TAXISTAS, SATISFECHOS CON LA MEDIDA

El presidente de Radio Taxi Laguna, Francisco Guanche, se ha mostrado en COPE a favor de esta medida porque, en su opinión, se acabará con los atascos que se producen en la entrada del aeródromo.

"Va a ser beneficioso para todos porque allí hay coches que aparcan a las siete de la mañana y no los quitan hasta las tres de la tarde. Los que lo hacen o trabajan allí o se van de viaje, lo dejan y nadie les quita el coche. Además, Aena es un recinto privado y no puede intervenir la Policía Local de La Laguna. Por eso, los que venían a recoger pasaje no podían hacerlo hasta ahora", ha concluido.