Los niños evacuados por la erupción siguen sin clase: "Las madres quieren que vuelvan al colegio para llorar"

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de La Palma (FAPA), Lourdes López Rodríguez, ha mostrado en COPE su malestar por la paralización de la vuelta a las aulas de los alumnos afectados por la erupción en los municìpios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

El reinicio de la actividad lectiva estaba previsto inicialmente para hoy, pero se ha tenido que retrasar por la falta de un protocolo que dé respuesta a cualquier problema de seguridad que pueda surgir en los recintos educativos que acogerán a los escolares desplazados desde sus centros de origen.

"Hay muchos padres que no quieren mandar a sus hijos al colegio, cosa que es comprensible, y luego hay otros que no entienden que no haya un plan de seguridad. Ellos piden que los chichos vuelvan a los centros, ya que no tienen dónde dejarlos. Además, cada vez hay más gente desalojada, por eso, hay que dar una solución urgente. Lo que no puede ser es que haya protocolos para el aeropuerto o las carreteras, pero no para nosotros. Las familias quieren que los niños normalicen pronto lo que ha pasado. Es dramático lo que estamos viviendo, una madre sin casa incluso me ha dicho que no puede llorar porque su hijo la ve", ha lamentado la representante de FAPA.