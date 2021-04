Los médicos de Tenerife piden más equipos de vacunación para frenar las muertes por coronavirus

La evolución de los indicadores sanitarios de la pandemia en Tenerife sigue siendo preocupante después de la Semana Santa.

La isla ya ha comenzado a sufrir el impacto de los días festivos con un aumento significativo de la curva de contagios. La semana pasada se contabilizaron 743 positivos y nueve fallecimientos.

Además, la presión asistencial en los hospitales se mantiene en nivel rojo, con 233 pacientes ingresados por coronavirus, de los que 35 se encuentran en las UCI y 198 en planta

El presidente del Colegio de Médicos de Tenerife, Rodrigo Martín, ha señalado en COPE que la ocupación hospitalaria se encuentra por encima de lo deseable, por eso, en su opinión, sería necesario activar nuevos mecanismos de control para evitar que se produzcan nuevas muertes.

"El problema principal es que no se nos desborde el sistema sanitario, ya que las unidades de hospitalización están por arriba de lo que se recomienda. Me llama la atención que, a estas alturas, los políticos sigan diciendo que están esperando a conocer el efecto de las vacaciones para actuar. No ponen medidas preventivas sobre la marcha, cuando está claro que los contagios van a crecer en los próximos quince días", ha aseverado.

En este mismo sentido, el presidente de los facultativos tinerfeños ha pedido a la Consejería de Sanidad que aumente los equipos de vacunación para dar mayor agilidad al proceso y ampliar la inmunidad de los ciudadanos.

"Habría que ir pensando en contar con más profesionales en el Servicio Canario de la Salud, puesto que ahora no tenemos gente suficiente para vacunar rápido y para atender las unidades de críticos de los hospitales. Lo único positivo es que casi toda la población de riesgo está vacunada", ha zanjado.