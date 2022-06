Los Llanos exige mayor agilidad en la entrega de viviendas a los afectados por el volcán

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a través de su alcaldesa, Noelia García Leal, solicitará en la próxima Comisión Mixta una mayor agilidad en la entrega de viviendas a los afectados por el volcán, “una situación que nos preocupa mucho, ya que entendemos que es prioritario que los damnificados puedan contar con un hogar para poder recuperar su vida cuanto antes”, señala.

Asimismo, pedirá la reactivación inmediata de la Comisión de Vivienda, para tratar temas como “posibles ayudas para la compra de terrenos, estudiar la viabilidad para facilitar a los afectados que lo deseen una casa prefabricada que pueda ser instalada en alguna propiedad que tengan, y/o las solución que se va a ofrecer a aquellos damnificados que se encuentran ante una situación de inseguridad jurídica al no contar con una vivienda en la que poder estar empadronados”, señala.

La alcaldesa también pondrá sobre la mesa la necesidad de que las ayudas por la pérdida de la primera vivienda se hagan extensibles a los damnificados que han perdido la segunda, “y que el Decreto Ley para construir en suelo rústico, también se amplíe a estos afectados. No podemos olvidarnos que son muchos los vecinos que tenían como único ingreso el alquiler de su vivienda vacacional, y no les estamos dando una respuesta, cuando ellos también son una parte muy importante de la reconstrucción económica de Los Llanos”, señala.

Además, solicitará la puesta en marcha de medidas fiscales que impulsen la inversión durante los próximos 10 años, y alivien la situación que viven actualmente los comercios y autónomos como consecuencia de la disminución de actividad económica en el municipio. Asimismo, considera fundamental que se cree una mesa de recuperación económica, “en la que trabajemos aquellas medidas que impulsen la actividad económica del Valle como por ejemplo la formación, la reconstrucción de las zonas agrícolas, y el desarrollo turístico de la zona”.

García Leal también aprovechará para, una vez más, mostrar su preocupación “porque aún no hemos recibido ni un solo euro de las ayudas a las que el Gobierno de España se comprometió hacernos llegar a las Administraciones locales”, y explicará la complicada situación económica en la que se encuentran los Ayuntamientos, “porque nos estamos dejando la piel tratando de dar respuestas ágiles a las necesidades de nuestros vecinos, pero es verdad que nos estamos quedando sin recursos porque la esperada ayuda del Gobierno de España no termina de llegar”, afirma. Además, en referencia a que las administraciones locales tengan que asumir el 50 % de las obras de reconstrucción que haga el estado, la regidora no duda en afirmar que “es algo inviable para un ayuntamiento, por ejemplo solo reconstruir el polígono industrial del Callejón de la Gata supondría 15 millones de euros, y es inasumible que podamos hacer frente a la mitad del pago, siete millones de euros”.

Por último, la alcaldesa se muestra esperanzada y espera que esta Comisión Mixta sirva para seguir avanzando en la reconstrucción.