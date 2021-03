Los hoteles de Tenerife tendrán ofertas para los canarios en Semana Santa

El gerente de Ashotel, Juan Pablo González, ha señalado en COPE que no se dan las condiciones para que se pueda reactivar el turismo en Tenerife en Semana Santa.

“Estamos a menos de un mes y la situación de nuestros mercados emisores no es la deseada. No habrá turismo en esas fechas, por eso, trabajamos para poner toda la maquinaria en marcha de cara al verano. Es importante que los hoteles puedan abrir en la temporada estival para no volver a cerrar, coger velocidad de crucero e ir recuperando poco a poco clientes y empleados”, ha explicado el representante de la patronal.

En este sentido, ha subrayado que los establecimientos alojativos de la isla tendrán ofertas en Semana Santa para los canarios que quieran descansar en las principales zonas turísticas.

“Tenemos un 35 por ciento de la planta abierta y los ciudadanos que lo deseen podrán beneficiarse de precios especiales, ya que se sacarán ofertas interesantes para que el mercado local aproveche los cuatro días festivos”, ha explicado.

Por otro lado, el gerente de Ashotel ha valorado el denominado 'pasaporte sanitario' en el que trabaja la Unión Europea (UE) para impulsar la reactivación del turismo.

“Nos parece bien siempre que se haga con enfoque europeo, algo que no ha ocurrido hasta el momento. Ahora, tenemos una nueva oportunidad para proceder a la reapertura del sector de forma controlada, segura y positiva. Lo fundamental es que este certificado permita moverse por los 27 países, pero sin restricciones y sin 27 documentos. Es necesario que haya un pasaporte único, porque lo contrario no serviría de nada”, ha afirmado.

Juan Pablo González también ha analizado la aprobación del decreto-ley de ayudas a pymes y autónomos que el Consejo de Gobierno regional tiene previsto aprobar este lunes.

“Vamos a cumplir un año de pandemia y las ayudas llegan tarde, ya que hay empresas que se han quedado por el camino. Es urgente que se pongan en marcha ya, porque los que necesitan un rescate son los que no se han ahogado y están aún con la cabeza fuera del agua. Esto será un salvavidas para los que siguen vivos y dan manotazos para seguir a flote”, ha concluido.