Los empresarios piden a los canarios que pasen la Semana Santa en los hoteles de las islas

El sector turístico de Canarias pende de un hilo, pues ha sido el más castigado por las duras consecuencias de la pandemia. Por ello, Roberto Ucelay, presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del sur de Tenerife (CEST), hace un llamamiento a los canarios para que disfruten de los espacios vacacionales que ofrecen las propias islas de cara a Semana Santa.

“El año pasado tuvimos muy poca actividad y, ahora para Semana Santa, es la poca expectativa que tenemos, al menos en las zonas turísticas. Por eso, el llamamiento o la rogatoria a los canarios es que aprovechen su isla, que elijan su hotel o su apartamento favorito, si no están cerrados. Hay todavía muchas empresas que están perfectamente preparadas para abrir y esperamos que podamos reactivarnos gracias a nuestra gente", ha explicado Ucelay en COPE.

Además, ha insistido en que “hay que apostar por el producto local, tanto el sector primario como el sector industrial, y, evidentemente, en el sector turístico. Sobre todo, porque es más económico desplazarse entre Canarias o en la misma isla y aprovechar los servicios que están abiertos. Cuando se recupere el tejido productivo un poquito y se vuelva al nivel 1 o al nivel 0, se irán reabriendo paulatinamente algunos neogios más que permitirán desconectar, hacer una escapada de tres o cuatro días al sur de Tenerife o unas vacaciones como uno se merece”.

En cuanto a la decisión del Gobierno de Canarias en materia de restricciones, sobre todo en cuanto al retorno al nivel 2 de alerta, al presidente del CEST le ha parecido que es “dar un paso hacia atrás respecto a actividades”. Además, ha expresado que sobre todo le preocupa “el hecho de no haber recibido todavía las anunciadas ayudas”.

“Esperábamos que el último trimestre fuera aplazado y del último mes de diciembre para las grandes empresas y no fue así. Todavía no se han aplicado las medidas que se han anunciado y, cuando se apliquen, que esperamos que sea pronto, los importes que llegarán por cada autónomo, por cada empresa o microempresa pues serán pequeños. Estamos hablando en torno a 8.000 hasta 15.000 euros y, aunque sea bienvenida, no parece que vaya a ser la salvación para los próximos meses, teniendo en cuenta la previsión que tenemos de que no va a ver un inicio de actividad importante hasta después de verano”, ha afirmado.

Roberto Ucelay también se ha pronunciado ante la posibilidad de que aumenten los despidos en las islas tras la finalización de los ERTES. “La expectativa que tenemos desde las patronales es que, en Canarias al menos, se amplíen los ERTES hasta el mes de septiembre o desde octubre, que es lo natural”, ha asegurado.

“Nosotros este verano no vamos a tener una actividad importante a nivel turístico. Primero porque no llega el plan de vacunación de manera masiva a los distintos mercados emisores, en especial al mercado nacional, y, en segundo lugar, porque el pasaporte sanitario que debería estar funcionando de manera ordinaria todavía no lo está. Con lo cual, las perspectivas para este verano serán bajas y, salvo que ocurra una distribución masiva de las vacunas, las predicciones van a ser malas. Por ello, la ampliación de los ERTES es totalmente necesaria para Canarias, especialmente, por lo menos, hasta el 30 de octubre que acaba nuestra temporada de verano. Este verano va a ser, posiblemente, el peor de las últimas décadas”, ha argumentado.

Ucelay prevé que, tras la finalización de los expedientes de regulación de empleo, puede que se “reactive la economía de forma gradual y permita tener una expectativa a medio plazo, teniendo un apoyo importante en cuanto a aplazamientos y disminución de tributos para poder minimizar el impacto económico y que el tejido económico de Canarias no se destruya. Sobre todo, los sectores turísticos, directos e indirectos. Y no solo que no se destruyan las actividades y el tejido productivo, sino que se mantenga el empleo, aunque sea con la presión de ERTES como estamos hasta la fecha”.

Asimismo, el presidente del CEST ha recordado que “Canarias tiene los índices de paro más altos de toda España y, en concreto, en nuestra temporada alta. Con lo cual, hasta el mes de noviembre de este año, no volveremos a tener una expectativa de tener una temporada alta”.

“Este verano vamos a tener mucha competitividad turística de todos los mercados nacionales y europeos del mediterráneo. Por ello, la expectativa que tenemos para este verano es muy mala por la gran competitividad de otros estilos y, en segundo lugar, porque parecen que los ritmos de la vacunación y de las tramitaciones administrativas para tener un pasaporte sanitario, corredor de seguro y otros tipos de vías que apoyen y fomenten el turismo seguro, pues no están llegando”, ha manifestado.

Por ello, Roberto Ucelay considera que la mejor solución para reactivar el turismo es a través de la implantación “del modelo de control total de la llegada los viajeros”.

“En nuestra opinión, a pesar del esfuerzo que hizo el Gobierno de Canarias en los meses de octubre y noviembre, todavía queda mucho trabajo por hacer. Hay que conseguir que se admitan los test de antígenos para viajeros internacionales. En segundo lugar, hay que maximizar el control total a la llegada. Todavía se están haciendo registros en papel que, además, no tienen un seguimiento adecuado. Y, sobre todo, poner en marcha un servicio de test a la llegada para hacérselo a aquellos viajeros que no vengan con el test realizado y lo puedan hacer en el propio aeropuerto y, de esta manera, tener un control total de todos los viajeros que entran. Esta es la fórmula definitiva para tener el nivel 0 y tener el contagio mínimo para tener cubierta a nuestra gente”, ha declarado.