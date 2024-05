Los expertos avisan: "Los vapeadores y cigarrillos electrónicos están orientados a los jóvenes"

El 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, a propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la total intención de poner en conocimiento de la población los riesgos asociados con el tabaquismo y evitar su consumo.

A lo largo y ancho de todo el mundo se calcula que hay en torno a 37.000.000 de adolescentes que fuman, y cada vez más, crece la preocupación sobre cómo los nuevos formatos están atrayendo a los más jóvenes.

El Neumólogo del Hospital Universitario de Canarias y especialista en Tabaquismo y Broncoscopias, Lorenzo Pérez, afirma que la implantación de los vapeadores, y cigarrillos electrónicos están captando un nuevo tipo de público que debería preocuparnos cada vez más, puesto que la publicidad es totalmente diferente con respecto a los cigarrillos convencionales: la forma, los colores, el uso de saborizantes, e incluso, la disposición en la que se encuentran en las tiendas están orientados a un público muy joven.

Existe un vacío legal con los vapeadores y cigarrillos electrónicos, debido a que no están considerados productos de tabaco. Con la nueva iniciativa de la Estrategia Nacional de Prevención del Tabaquismo, se pretende incluir estas formas de consumo en el mismo grupo que los cigarrillos convencionales.

En palabras del experto, el daño por inhalar humo sigue estando ahí, se use una vía u otra. Aunque aclara que "no hay nada más peligroso que un cigarrillo", pero no por ello va asociado a que las otras alternativas sean inocuas. De hecho, aún se desconocen las consecuencias reales de su consumo, debido al poco tiempo que levan en el mercado.

Lo que sí se sabe con certeza es que interfiere en el desarrollo cognitivo, incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y de las vías aéreas superiores.

El futuro pasa por menguar los consumidores que se contabilizan en que 1 de cada 4 personas es fumadora. La tendencia va en torno a esta reducción, pero ni mucho menos será en el corto plazo. Aun así, habrá que seguir luchando contra la industria tabaquera que irá buscando nuevas alternativas en las que establecer un nuevo nicho de mercado para subsistir.