Los empresarios de la restauración temen más “un cierre que un toque de queda”

Los empresarios de ocio y restauración en Tenerife están muy preocupados con la enorme crisis económica derivada de la pandemia, que se está traduciendo en descensos de la facturación de “un 60% o más” tal y como ha confirmado el presidente de AERO, Ramón Fariña hoy en La Mañana de COPE Tenerife.

“En santa Cruz y La Laguna la falta de turistas que venían del sur y de cruceristas no está afectando demasiado” apuntó Fariña, que aclaró que “parecía que no venían tantos turistas pero nos hemos dado cuenta de que sí, y la parte de negocios que está funcionando lo está haciendo de una manera más precaria, porque la gente sale menos a la calle, el teletrabajo ha hecho mucho daño y las restricciones horarias de las 12 de la noche, han hecho que se resienta mucho el negocio en horario de cena”.

Cuestionado sobre la posibilidad de un toque de queda, que en Canarias está intentando evitar el gobierno regional, Fariña fue concluyente, afirmando que “lo que tenemos que evitar a toda costa es el cierre de los negocios. Te soy sincero, me preocupa mucho más un cierre que un toque de queda, porque el cierre te impide realizar tu actividad. Ahora mismo con un toque de queda, a partir de las 12 la gente tendría que estar en su casa, que es más o menos lo que tenemos ahora mismo. Lo que tenemos que hacer es mantener los negocios abiertos y aguantar el chaparrón”.

Por último, el presidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio, envió un mensaje a la clase política en general: “Yo no sé los políticos de qué van, no tienen ni idea de lo que está pasando la gente, del sufrimiento que está pasando la gente… que se pongan a trabajar y lleguen a acuerdos y a dejarse de tonterías. Es vergonzoso, esta gente no se entera, los políticos (no todos) están dando una imagen lamentable y esto influye en el turismo por la imagen que estamos dando de tercermundismo”