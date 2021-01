Los colegios de Tenerife y La Palma se adaptan al frío: a clase con chaquetas y gorros

El presidente del sindicato ANPE, Pedro Crespo, ha señalado en COPE que los alumnos de Tenerife y La Palma han tenido que adaptarse al frío en la vuelta a las aulas tras las vacaciones navideñas.

"No se puede obviar la realidad de nuestros centros educativos, ya que son infraestructuras muy obsoletas y no están preparadas para los rigores del invierno ni tampoco para los del verano. Está claro que no llegamos a las bajas temperaturas de otras regiones, pero nosotros también lo sufrimos y los alumnos deben estar en clase con chaqueta todo el tiempo. Además, a esto se une que tenemos que ventilar de manera permanente para cumplir las normas sanitarias contra el coronavirus", ha explicado.

Pedro Crespo también ha querido destacar que el retorno a la actividad lectiva tras las fiestas ha transcurrido sin incidencias reseñables."Solo estamos pendientes de los nombramientos de los profesores que se encuentran de baja o se han jubilado en las últimas semanas, pero la intención de la Consejería de Educación es que todos estén incorporados a lo largo de la semana", ha precisado.

El responsable de ANPE ha recordado además que el impacto de la pandemia ha sido mínimo desde el inicio de curso en los colegios e institutos del archipiélago. "Los cambios que se han realizado han servido para mejorar la calidad de la enseñanza, especialmente en secundaria por la bajada de las ratios, puesto que se ha posibilitado la labor docente, la integración y la atención a la diversidad", ha concluido.