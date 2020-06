Los ayuntamientos no garantizan el suministro de agua si la población llena las piscinas cada tres días

La venta de piscinas hinchables y de plástico se ha incrementado de manera significativa en nuestro país desde el inicio del confinamiento, con aumentos que, en algunos establecimientos, llegan a un 300% respecto al mismo periodo del año pasado.

La elevada demanda de estos productos entre la población ya se está viendo reflejada en el consumo de agua, hasta el punto de que muchos ayuntamientos de Tenerife se están planteando restricciones en el suministro durante el verano

El alcalde de La Guancha, Antonio Hernández, está preocupado por los problemas que se están generando en su municipio por el llenado continuo de las piscinas. "Llevamos unos meses así y el agua que tenemos no da para más. Por eso, pido a los vecinos que hagan un uso racional y responsable, ya que lo prioritario debe ser ducharse, llenar la cisterna, lavar los platos o poner la lavadora. Tengo claro que si esto no cambia, habrá que cortar el agua por la noche o los fines de semana", ha aseverado en Mediodía COPE.

En este mismo sentido, el regidor ha subrayado que toda la comarca Noroeste de la isla se está viendo afectada por esta situación que no puede achacarse a la mala gestión de los consistorios. "Hemos tenido incluso que dejar de desalar y meter en la red agua bruta de la galería Vergara para hacer frente a los picos de consumo. Antes de adquirirlas, la gente debe ser consciente de que estas piscinas no permiten una filtración con bombas, filtros y cloro. Aquí, el agua se estanca y debe vaciarse cada dos o tres días por motivos de higiene", ha señalado.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

Los ayuntamientos de San Juan de La Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos, El Tanque, Garachico, Los Silos y Buenavista, piden a la ciudadanía un uso "responsable" del agua, especialmente durante esta temporada estival.

Desde los consistorios recuerdan que el agua es un bien escaso y, además, los sistemas de almacenamiento y distribución tienen una capacidad limitada que no puede ampliarse.

Por ello, hacen un llamamiento a la población para no instalar ni llenar piscinas, no regar con agua de consumo humano jardines o huertas, sustituir el césped por otros tapizantes que requieren menor cantidad de agua, no lavar coches o embarcaciones con mangueras.

Además, los ayuntamientos no descartan tomar otras medidas encaminadas a prohibir y sancionar la utilización de agua de consumo humano en las actividades no indispensables.