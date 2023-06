La Laguna cuenta con uno de los 15 centros educativos premiados por el Ministerio por su bienestar emocional

El CEIP Camino Largo en San Cristóbal de La Laguna no deja de acumular premios. Esta semana ha obtenido dos nuevos galardones, por un lado, ha sido uno de los 15 centros reconocidos con el I Premio Nacional de Bienestar Emocional en el ámbito educativo y por otro lado, ha sido distinguido también con el primer premio del concurso "Somos + Sostenibles" desde el Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife-Unidad de Educación.

"Un camino emocionante" es la propuesta del centro que ha recibido el reconocimiento del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el que se premian los proyectos y actuaciones en el campo del bienestar emocional y la salud mental con el alumnado. La directora del centro CEIP Camino Largo, Mónica Montesdeoca, ha explicado cómo esta dinámica en torno a estas temáticas es habitual en el colegio, pero fue en los cursos 20/21 y 21/22 tras el confinamiento, en los que dieron más énfasis "intentando que a los pequeños les quedaran las menos consecuencias posibles a nivel emocional para que puedan continuar con su vida de la manera más normalizada y sana posible".

"Llegaban los niños con la mascarilla, los grupos burbuja, asustados, habiendo estado en su casa ocho meses casi sin salir porque fueron los últimos que pudieron pisar la calle y para niños muy pequeños, imagínate, sería un tercio de su vida lo que habían estado confinados", ha precisado.

En este sentido, ha detallado que empezaron con una serie de proyectos y actuaciones para hacer que el alumnado estuviera feliz y contento y que aprendieran a tratar a los demás, porque los que no tenían hermanos habían estado sin relacionarse con ningún otro niño, los que no habían podido ver a los abuelos, no podían abrazarlos, etc.

Estas propuestas se basaban en: me respeto, respeto a los demás, respeto lo que me rodea y todas las acciones encaminadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los currículum de la Consejería las basaron en estos tres pilares. También incluyeron: pensar, sentir y actuar siempre; "Primero pensar después, sentir y después actuar para que identifiquemos nuestras emociones y con respeto y con calma nos relacionamos con los demás"

Montesdeoca ha destacado que una de las actuaciones es la que llevan a cabo en el hogar de ancianos de La Laguna, en las que el estudiantado va a leer a las personas mayores, a hacerles compañía y permite desarrollar en los más pequeños la empatía. Incluso en la pandemia intentaron no romper ese vínculo.

"En la época que no podíamos ir porque teníamos la mascarilla por la pandemia, les mandábamos vídeos y ellos esperaban nuestros vídeos ansiosos y ellos nos contestaban con otros vídeos, entonces era una alegría increíble tanto para los niños y las niñas como para los ancianos y las ancianas", ha contado.

La entrega del reconocimiento nacional se realizará en Madrid, en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el premio del Cabildo de Tenerife será en el pabellón Santiago Martín con el consejero del Área de Desarrollo Sostenible. Ambas tendrán lugar el próximo lunes 19 de junio.