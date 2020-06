10 joyas de Tenerife en el Día Mundial del Medio Ambiente

Hay una fecha en el calendario que recuerda la necesidad de cuidar el planeta para que las generaciones futuras pueden heredarlo y hacer un uso adecuado de él. Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una conmemoración instituida en 1974 que hoy, en medio de una pandemia que trastocado los planes de la humanidad, tiene más significado que nunca.

En este día, COPE Canarias quiere poner en valor la belleza paisajística de la tierra que nos rodea. Para ello, en el caso de Tenerife, hemos seleccionado 10 joyas naturales imprescindibles de visitar en la isla, más allá de los lugares más populares y fotografiados. Son enclaves para ver, oler y escuchar pero, por encima de todo, para cuidar. Como recuerda la consejera del Área de Medio Natural del Cabildo, "tenemos obligatoriamente que pensar que todos los días son la celebración de la naturaleza, con hechos palpables que comienzan en nuestras propias acciones”, comentó Isabel García.

SIETE CAÑADAS

Uno de los senderos más impresionantes de Tenerife. Discurre a lo largo de la base de la pared de Las Cañadas y durante todo el recorrido se tienen diferentes vistas del Teide, a cada cual más espectacular. El paisaje trae recuerdos del Lejano Oeste y, en ocasiones, de la superficie de Marte. Forma parte del antiguo camino de Chasna, que conectaba el norte con el sur de la isla. Es ideal para ser transitado al atardecer para, con la llegada de la noche, pararse en medio del camino a contemplar las estrellas.

Turismo de Tenerife

LOS CAMPECHES, TIGAIGA Y RUIZ

La joya natural de las medianías de Los Realejos y San Juan de la Rambla compuesta por diferentes tipos de vegetación, destacando algunos restos de laurisilva y el bosque termófilo. El hombre ha hecho uso de las tierras para cultivarla y sobrevivir en la zona. Los riscos que separan la costa de la montaña albergan una rica biodiversidad con una excelente fauna, entre la que sobresale el lagarto tizón o la pardela cenicienta.

Noemí M.M

ROQUES DE ANAGA

Rematan el extremo noriental de Tenerife. El Roque de Tierra, de mayores dimensiones, está prácticamente unido al litoral de la isla. Más al norte está el Roque de Fuera, con un perfil menos abrupto y de bastante menor altitud. En este se encuentra el lagarto gigante que lleva su nombre, único enclave donde se conoce su presencia. En el Roque Tierra sobresale una población de un centenar de dragos que, por su aislamiento, han podido desarrollarse en libertad. Ambas formaciones constituyen una reserva natural integral y está prohibido su acceso por su fragilidad y el alto valor del ecosistema.

Michal Klajban

ACANTILADO DE LA HONDURA

De la costa de Fasnia no solo pueden destacarse sus roques, sino también una formación geológica algo más desconocida pero catalogada como sitio de interés científico. Cerca de Las Eras, el acantilado de La Hondura se presenta altivo frente al mar. Un enclave volcánico donde contemplar buena parte de la costa sur de la isla y donde encontrar tambien pequeñas calas y barranquillos. Entre la flora sobresale la piña de mar, un endemismo de Tenerife y Gran Canaria en pleigro de extinción.

Turismo de Tenerife

CHARCAS DE ERJOS

Divididas entre los municipios de Los Silos y El Tanque, se formaron en la segunda mitad del siglo XX por la acción del hombre. La extracción de áridos para la construcción dejó unos hoyos impermeables donde el agua hizo acto de presencia gracias a la lluvia de las medianías, aunque parte del año pueden verse afectadas por la sequía. Desde entonces, las charcas de Erjos son un lugar único para la observación de aves migratorias, que llegan aquí desde Europa para sortear el frío del continente. Un lugar idóneo para dar un paseo en familia o para disfrutar fotografiando flora y fauna.

Noemí M.M.

PLAYA DE LAS GAVIOTAS

250 metros de arena negra que constratan con la vecina playa de Las Teresitas. Las Gaviotas es una de las grandes zonas de baño de Santa Cruz, apta además para practicar nudismo. El oleaje no suele ser muy fuerte pero conviene no confiarse con el estado del mar para evitar sustos. En los días de poca afluencia es ideal para practicar deporte. Se accede fácilmente en coche.

Chicharros Enlatados

LA CALETA

Declarado sitio de interés científico por albergar ejemplares protegidos, tanto fauna como flora. Es un claro ejemplo de que Adeje tiene más que grandes playas turísticas junto a grandes hoteles. La Caleta permite desconectar de la rutina e invita a dejarse llevar a los pies de los pequeños acantilados y de su playa. Ideal para llegar en barco y pasar todo un día de verano sin ninguna preocupación.

Turismo de Tenerife

CAMINO DEL RISCO DE TENO

Un sendero prácticamente vertical separa la Isla Baja del macizo de Teno. Hasta la construcción de la carretera a finales del siglo XX, los vecinos de Teno Alto utilizaban el camino para bajar a Buenavista a sus quehaceres, también para celebrar bodas o para enterrar a sus difuntos. A día de hoy algunos cabreros siguen bajando sus rebaños para participar de la feria de ganado de San Antonio. Recomendable subirlo al menos una vez en la vida, aunque se necesita estar en buena condición física y tomarse su tiempo. Las vistas de vértigo bien valen la pena.

Daute Digital

MALPAÍS DE GÜÍMAR

Presidido por la Montaña Grande, se enclava en un lugar de alto valor histórico para Tenerife. Cuenta la tradición que en la playa de Chimisay los guanches encontraron la antigua imagen de Nuestra Señora de la Candelaria. Todavía hoy se sigue celebrando la multitudinaria romería del Socorro, en la que se baja a la imagen desde Güímar hasta la costa. El malpaís está salpicado por excelentes ejemplares de tabaiba y otras plantas costeras. Constituye un paisaje realmente de película.

José Mesa

CUEVA DEL VIENTO

Nada se compara a esta proeza de la naturaleza. El mayor tuvo volcánio de Europa, de 17 kilómetros de longitud, se traza bajo el suelo de las medianías de Icod, a los pies del Teide. Fue formado por las coladas de Pico Viejo, al solidificarse la superficie y continuar la lava por su interior hasta vaciarse y dejar un paisaje realmente de ensueño. Pueden recorrerse unos 250 metros del tubo en visitas limitadas, una experiencia imprescindible.

Juan Sergio Socorro Hernández

Sobra decir que Tenerife es mucho más que estas diez joyas. El 50 % del territorio de la isla está protegido y, por ello, debe ser conservado para que pueda ser disfrutado en el futuro. Desde el Cabildo recuerdan que, aunque es una cifra bastante alta, de nada sirve si no se respetan las categorías de protección. Hay mucho trabajo por hacer, es evidente, pero todas las personas que viven o que visitan Tenerife deben ser consecuentes y conscientes de que el medio ambiente es un tesoro común, de todos y todas, y que de nada sirven leyes y normativas si no atendemos a ellas”, dice la consejera Isabel García. El Día Mundial del Medio Ambiente debe ser una fecha para no olvidar esta premisa.