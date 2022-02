José Gestoso: "Es insostenible ese afán recaudatorio que después repercute en el ciudadano"

Hoy, en La Mañana de COPE en Canarias, Mayer Trujillo ha entrevistado a José Gestoso, miembro de FEPECO y Sebastián Grisaleña, importador; ambos se han mostrado categóricos al declarar que el AIEM y el resto de impuestos, se están aplicando a la mercancía que entra en Canarias y también al transporte y al seguro de la misma;

José Gestoso manifestó que "es una situación insostenible; no entiendo este afán recaudatorio del producto que después tiene que ser repercutido al ciudadano, que no tiene por qué pagar esa cantidades tan exorbitantes".

Sebastian Grisaleña se mostró firmemente en contra del AIEM "históricamente siempre lo he pensado, el AIEM no tendría que existir, nos están tratando como europeos de segunda, no se puede incrementar la cesta de la compra o la vida en general de los canarios; hay otras medidas para ayudar a los canarios, me parece muy bien que se ayude a todos los sectores, pero no a través del AIEM".

José Gestoso explicó que en el año 2020 un contenedor costaba 1.300€, actualmente su importe es de 8.300€, un incremento de un 540%; a este valor computado le añadimos los impuestos, y en 2022 se eleva a 22.075€, si lo distribuyen entre la mercancía que traen, "el encarecimiento es brutal", aseveró; sumados todos los gastos, supone un incremento del valor de la mercancía de un 65%.