Jonathan Domínguez ya es oficialmente el candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de La Laguna

Jonathan Domínguez ha sido presentado ya oficialmente como candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de La Laguna. En su puesta de largo, el portavoz nacionalista estuvo acompañado por pesos pesados de su formación como Ana Oramas o Fernando Clavijo, ambos ex alcaldes de la ciudad de los Adelantados.

En declaraciones a La Mañana de COPE Tenerife, Domínguez confiesa que “es una gran responsabilidad liderar la candidatura de Coalición Canaria, el partido que ha ganado todas las elecciones en los últimos 25 años en La Laguna salvo la última”, y reconoce competir con “una gran ilusión, la que me despierta el municipio donde nací y donde me he criado”.

En cuanto a las prioridades para los próximos años en el municipio, el candidato nacionalista destaca que “nos hemos tropezado con que los barrios y pueblos de La Laguna, se encuentran huérfanos de tener un Ayuntamiento, la gente no tiene donde acudir, ni se cuenta con la gente para tomar decisiones”. En ese sentido, añade que “queremos devolverle el Ayuntamiento a los ciudadanos de La Laguna, que no sea un ente abstracto, que los ciudadanos participen en la toma de decisiones”.

Domínguez también pone el foco sobre un nuevo plan general de ordenación ya que “el gobierno prometió un plan general para todos, y después de 3 años nos encontramos con que Santiago Pérez no quiere sacar de la gaveta ese plan general con lo que son unos años tirados a la basura, dejando sin oportunidades a La Laguna para que sea la punta de lanza del crecimiento de Tenerife”.

En referencia a la política de pactos, y cuestionado sobre si Coalición Canaria podría llegar a acuerdos con Vox, Domínguez mantiene que “mi respuesta es que Coalición Canaria tiene apartados de la política medioambiental de Podemos, no entiendo por qué siempre me señalan hacia Vox y no hacia Podemos que son los dos contrapuntos ideológicos”.

En cualquier caso, su conclusión es que “nosotros aspiramos a ganar las elecciones y somos la alternativa al gobierno actual, nuestra intención no es pactar con los partidos que gobiernan, queremos ser la alternativa al PSOE, a Podemos y Santiago Pérez”.