El Hierro pide ayuda por el repunte migratorio: "No lo podemos soportar porque no tenemos espacio"

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha analizado en COPE el repunte migratorio que se está registrando en el archipiélago este verano.

En este sentido, ha mostrado su preocupación por el importante incremento en la llegada de pateras y cayucos al puerto de la Restinga.

"Saben dónde vienen y cómo entrar, muchas embarcaciones entran sin ser localizadas, lo tienen bastante estudiado, incluso con medios técnicos", ha aseverado.

El presidente herreño ha reconocido que esta situación ha desbordado las instalaciones de acogida y ya se están sufriendo episodios de hacinamiento, especialmente con los menores, ya que no se cuenta con los recursos necesarios para atender a los 178 jóvenes que se encuentran en este momento en la isla.

"No lo podemos soportar, no tenemos más espacio, las derivaciones de los adultos van rápido, pero no así las de los menores. Es una responsabilidad del Gobierno de Canarias y lo que está claro es que no se están haciendo las cosas con la premura que se requiere", ha lamentado.

PRONUNCIAMIENTO DE LA FECAI

La asamblea de la Federación Canaria de Islas ha reiterado la exigencia al Estado para que se apliquen medidas urgentes ante la crisis migratoria que vive la comunidad autónoma. Además, los Cabildos han acordado una declaración institucional, junto al Gobierno de Canarias, que será remitida al Gobierno central, así como a las instituciones europeas.