Hay médicos de Tenerife y Gran Canaria que prefieren hacer las guardias en La Gomera y El Hierro

Las quejas del Hospital Universitario de Canarias han sido continuas por parte de sus usuarios y trabajadores. La falta de hasta 15 médicos que intentan huir de las urgencias por las condiciones de trabajo, provoca que los pacientes sean atendidos después de varias horas de espera en los pasillos, creando un malestar generalizado.

Una de ellas había sido Belén, paciente con un cáncer de mama que denunció en el programa Herrera en COPE Tenerife que había pasado cinco días en los sillones de las instalaciones sin un baño en condiciones y sin opciones de aseo. Este es el prisma de los pacientes, pero es que el personal sanitario intenta huir de este hospital para no ver comprometida su carga de trabajo al haber 15 médicos menos de lo que requieren las urgencias.

El Secretario del Sindicato Médico, Levy Cabrera, confirmaba la noticia de que el personal que está abandonando son los médicos que están categorizados en medicina de urgencia hospitalaria. Para este puesto, se le exigen a los profesionales una especialidad, que se nutre principalmente de la especialidad de medicina de familia. Un perfil más generalista, al que se suman nefrólogos, reumatólogos, medicina interna, intensiva, etc.

¿Qué está pasando con los médicos de familia?

Principalmente que no existe un número de profesionales que puedan cubrir los centros de salud, y la atención primaria, lo que provoca que médicos que no han hecho su especialidad sean contratados en urgencias.

En el caso de que los médicos elijan su especialidad, podrán elegir el ambiente laboral que mejor les convenga, y ahora mismo no pasa por las urgencias del HUC. A no ser que una rama concreta tenga problemas de salidas laborales, las urgencias no están entre las opciones preferentes de los médicos especialistas.

"Conozco médicos de Tenerife y Gran Canaria que van a hacer las guardias a La Gomera y El Hierro"

Las guardias suelen ser un extra de la jornada de trabajo que requiere de una gran capacidad física y psicológica, debido a las largas jornadas de trabajo que desgastan a sus trabajadores. Tal es el cansancio de los médicos, que algunos han optado por ir a las islas de La Gomera o El Hierro desde Gran Canaria o Tenerife a ejercer las guardias porque el ambiente de trabajo es mejor que en el HUC y las cargas laborales son más asumibles.

De hecho, en el complejo hospitalario tinerfeño, si se tiene en cuenta la falta de personal, en relación con la demanda, y a eso se le añade las bajas laborales provocadas, entre otras cosas por el estrés, ¿cómo se cubren las guardias si hay menos gente? La respuesta es sencilla de explicar, y es que la rotación entre las guardias toca a menos personas y eso provoca que sus profesionales las tengan más seguidas. O lo que es lo mismo, tienen que vivir ese desgaste cada poco tiempo.

Otro de los problemas se debe al cobro de esta jornada extra, que en algunas situaciones no se abona, o reciben el pago seis meses más tarde, pudiendo llegar incluso al año. Por no decir, que otra de las alternativas es retribuirlo con días libres, con el problema que supone cuándo los van a librar si sigue faltando personal sanitario.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado