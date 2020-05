Guillermo de la Barreda alerta que "los criterios económicos se están imponiendo a los sanitarios"

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública lo tiene claro: en Canarias la inmunidad de la población frente a la Covid-19 es muy baja, y esto supone un peligro en caso de rebrote, sobre todo cuando se abran las puertas al turismo. Además, hay que estar alerta también por los pequeños focos de contagios que se están produciendo y algunos comportamientos irresponsables por parte de la población, así como por los contagios provocados por los asintomáticos.

Ante esta situación, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, Guillermo de la Barreda, ha mostrado hoy en La mañana de COPE Tenerife su preocupación por lo que entiende, como grave imposición de los intereses económicos a los estrictamente sanitarios.

Según de la Barreda, el gran peligro es abrir las fronteras y se ha de tener mucho cuidado. “Aquí empezó todo por un italiano que vino”, recordó. Asimismo, explicó que, aunque el aire dentro de la cabina de un avión se renueve cada dos minutos, “esto no elimina el virus” de una persona que viaja en él. “Una sola persona puede contagiar a gente en el avión y en el aeropuerto cuando llega”.

Audio

Guillermo de la Barreda está convencido de que los países de Europa no se están preocupando de llevar a cabo un protocolo efectivo o normativa para controlar que, quien sube a un avión, esté completamente libre del virus. Y entiende que esto se debe a que le dan importancia a poner en funcionamiento las aeronaves cuanto antes por motivos económicos. “Lo importante es que empiecen a funcionar los aviones, porque se está gastando mucho dinero en las aerolíneas para evitar su quiebra”, expresó. En ese sentido se está priorizando la economía antes que la salud. “Si se agrava el problema, va a ser peor para la economía que si hacemos un esfuerzo y un sacrificio durante unas semanas más” añadió.

Ante la iniciativa que ha tomado el Ayuntamiento de Alcorcón de empezar a hacer test a toda la población, y que no ha gustado nada al ministro Salvador Illa, muchos profesionales de la salud coinciden en que no es la solución. Y Guillermo de la Barreda es uno de ellos. “Es completamente imposible hacer control a toda la población. Aunque la prueba ayuda mucho, no es la solución porque al igual que hoy puede ser positivo mañana puede ser negativo”, recalcó

Por último, de la Barreda quiso centrar el foco en las deficiencias que el sistema tiene en materia de atención primaria, lo que no ha permitido que se hiciera un control más exhaustivo de la expansión del coronavirus. “Si la atención primaria hubiera tenido capacidad de ser un mejor detective de todos los casos que se presentaban, el incremento de la pandemia hubiera sido menor”, destacó. Además, tiene pocas esperanzas de que esta pandemia anime a los gobiernos a invertir en sanidad pública y que todo caerá en el olvido una vez finalice la crisis. “Al año mueren en España por tabaquismo 50.000 personas con un gasto de más de 12.000 millones de euros en gastos sanitarios, y por coronavirus unas 27.000 hasta ahora, y no se ha hecho nada”, argumentó.