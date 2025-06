Grandes y medianas empresas de Santa Cruz de Tenerife, decididas a abrir los domingos para luchar contra el comercio electrónico: "Estamos perdiendo oportunidades"

Lo habrás visto, seguro. Canarias ya está de rebajas. Desde hace ya algunas semanas, tiendas, marcas y superficies anuncian promociones. Es tiempo de aprovechar, de acudir y ver si esa prenda de ropa o de lo que sea que tenías en mente tiene ahora un mejor precio. La cantidad de gente en los centros comerciales se nota y esto nos hace abrir el debate, de nuevo, sobre si sería conveniente abrir las grandes superficies los domingos en Santa Cruz de Tenerife.

La postura de Alfredo Medina, director de relaciones externas y comunicación de El Corte Inglés y secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (ASODISCAN), ya nos había dejado clara su postura. Ha vuelto a insistir en Herrera en COPE Canarias que sería una medida favorable para la ciudad: "Nosotros creemos que defendemos un modelo de libertad para todos, frente al actual modelo de privilegios por unos pocos, y bueno, ahí tenemos el apoyo de algunas organizaciones muy relevantes, como ASHOTEL, como la Asociación de Restauración, bares, restaurantes y cafeterías...".

EFE Rebajas en Canarias

las compras online

El punto de vista de Medina parte de que es necesario adaptarse al entorno y al contexto. Para él, el modelo de negocio ha cambiado y hacer de la limitación una medida de protección para el pequeño comercio "solo es una solución del pasado a problemas nuevos", decía. El verdadero reto, apunta, está en el comercio electrónico: "En Tenerife, en Canarias, se entregan diariamente 143.000 paquetes de comercio electrónico, de los cuales 62.000 son en Tenerife".

Operan en una posición incluso de ventaja fiscal, porque las compras de menos de 150 euros hechas a terceros países, no pagan IGIC" Alfredo Medina Secretario General ASODICAN

En contraposición a la situación que tienen los comercios o las grandes superficies, este tipo de negocio no cuenta con tantas restricciones. "Operan en una posición incluso de ventaja fiscal, porque las compras de menos de 150 euros hechas a terceros países, que son las grandes plataformas Amazon, Temu, Shein... No pagan IGIC e impuestos", explica. Ya no es solo una cuestión fiscal, sino que tampoco tienen obligaciones medioambientales o de riesgos laborales. Eso repercute en el precio, por supuesto.

unir fuerzas

Según Medina, lo que quieren hacer ver es que el entorno ha cambiado y que ese debate de la apertura los domingos está superado por la realidad: "Ahora mismo o hacemos por unir el tiempo de consumo con el tiempo de ocio, o dentro de muy poco tiempo, porque el comercio electrónico crece exponencialmente a una velocidad que no hay nada que crezca igual, vamos a tener un problema serio". Es firme, para él, el debate está entre comercio físico o el comercio electrónico, no pueden haber subdivisiones en el primero.

Ahora el asunto está en manos de la Sociedad de Desarrollo, que llevará a cabo una especie de foro, un encuentro con diferentes expertos, de las diferentes posturas.