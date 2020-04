La Gomera queda libre de coronavirus

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha confirmado en La Mañana en Canarias que su isla ha quedado libre de coronavirus, después de que la última persona contagiada haya dado negativo en las pruebas practicadas en la jornada de ayer. Desde el inicio de la crisis sanitaria, en La Gomera solo se han registrado 13 casos de COVID-19.

Por estos motivos, Curbelo ya ha planteado al presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, que se inicie el proceso de desescalada a nivel insular, con una vuelta paulatina a la normalidad que posibilite la reactivación del tejido productivo.

Esta reapertura no afectaría a las comunicaciones aéreas y marítimas. “Tenemos que mantener los controles en el puerto y seguir con el cierre del aeropuerto hasta que dispongamos de más medios de detección”, ha señalado el presidente gomero.

En esta línea, ha asegurado que su propuesta es perfectamente viable porque ya no existen riesgos. ”El comercio tiene que abrir y los niños deben salir a la calle. Y todo esto, antes del 10 de mayo que es cuando concluye la prórroga del estado de alarma”, ha subrayado.

Desde el Cabildo, barajan incluso que se pueda permitir la actividad turística en las casas rurales y las viviendas de alquiler vacacional. La apertura de las infraestructuras hoteleras se desarrollaría en una segunda fase, una vez que se concreten los protocolos de seguridad que deberán aplicar estos establecimientos.

Casimiro Curbelo también ha explicado que el desconfinamiento no implica que se pueda ir a la playa o participar en encuentros multitudinarios. “Lo que está claro es que hay que darle un alivio a la sociedad después de 40 días encerrados. Todo el mundo no tiene espacio suficiente en sus hogares y esto puede dejar secuelas psicológicas. Nadie sabe cuánto tiempo estaremos sin vacuna, tenemos que convivir con protección, ya que si no nos mata el coronavirus, nos matará la falta de economía", ha advertido.