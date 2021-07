El Gobierno prepara proyectos para las carreteras de Tenerife de más 500 millones de euros

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha explicado a la junta directiva de la CEOE de Tenerife la planificación que maneja la Dirección General de Infraestructura Viaria con respecto a la isla de Tenerife en la que se programan una serie de actuaciones de gran relevancia para los próximos años que podrían estar valoradas en más de 500 millones de euros en obras de carreteras. Recordó, además, que en los dos primeros años de legislatura se han puesto en marcha en la isla obras de carreteras por valor de 253 millones de euros.

“Les he trasladado a los miembros de la CEOE que toda la capacidad que tenía la Consejería de ejecutar y licitar obras en la isla de Tenerife la hemos llevado a cabo. Toda. No hay ningún proyecto de esta isla ya preparado para salir a concurso que esté en la Consejería y no se haya licitado”, señaló el consejero Franquis. “Estamos afrontando las obras más importantes en infraestructura viaria de la isla de Tenerife y afrontándolas en contacto permanente con el Cabildo de Tenerife y con una comunicación muy fluida con el sector de la construcción y el empresariado en general porque somos conscientes que nuestra Consejería juega un papel clave en la recuperación económica de las islas, invirtiendo en obras y generando empleo en el sector”, añadió.

Franquis detalló al presidente de la CEOE, José Carlos Francisco, y a los miembros de la junta directiva que la Consejería actualmente está en una fase de ejecución de las obras públicas de las que se tenían proyectos ya terminados y que se han podido licitar y adjudicar a partir de julio de 2019. También añadió que, justamente ahora, se está en una fase de provisión de proyectos que se consideran imprescindibles para ir optimizando la red de carreteras de interés regional en la isla de Tenerife. De esta forma, relató Sebastián Franquis, están ya contratados la redacción de proyectos que, una vez recibidos. se estima que podrían sumar más de 500 millones de euros en próximos ejercicios.

Entre las actuaciones proyectadas se cuentan el tercer carril de la TF-5 entre La Orotava y el aeropuerto de Tenerife Norte, la circunvalación a La Laguna,el tramo San Juan de La Rambla-Icod de Los Vinos del cierre del anillo insular, la finalización de Ofra-El Chorrillo o el túnel de Mesa Mota.

Además, el consejero recordó que la contratación pública realizada en términos de contratos de obras licitados, así como de la contratación de los servicios asociados a las obras, desde julio de 2020 hasta la actualidad, asciende a 253,7 millones de euros. Se trata de obras que ya están en ejecución como el cierre del anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide, la obra de mayor calado en toda la comunidad cutónoma, tiene una ejecución actualizada a fecha de hoy del 14,6 %, es decir, en sus primeros 18 meses de trabajos se han ejecutado 35,2 millones de euros de los 240,3 millones por los que fue adjudicada.