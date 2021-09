El Gobierno de Canarias no tocará los charcos por la contestación social

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias da marcha atrás al proyecto de intervención en 117 charcos del archipiélago tras la fuerte oposición de parte de la ciudadanía.

En declaraciones a COPE Canarias, la consejera Yaiza Castilla ha admitido que "la alta contestación social" ha hecho a su departamento desistir del proyecto: "No es prioritario para la Consejería, no hay partida presupuestaria y no está contemplado para el ejercicio 2021-2022".

A su juicio, "hay que ser sensibles con la ciudadanía y los cargos públicos no pueden estar mirando para otro lado; cuando hay que parar, hay que hacerlo".

Castilla ha precisado, no obstante, que se trataba de "intervenciones para mejorar la accesibilidad y la sostenibilidad, pero no ir más allá y siempre desde el respeto ambiental". "Nosotros siempre vamos a salvaguardar los intereses medioambientales y como consejera no voy a permitir que se quebranten esos valores; además, la ley lo exige", ha señalado, recordando que "Canarias tiene un enorme porcentaje de espacio protegido".

A pesar de ello, ha dejado la puerta abierta a que los ayuntamientos y los cabildos soliciten al Gobierno de Canarias determinadas intervenciones en el litoral: "Si las Administraciones nos dicen que es necesario mejorar la accesibilidad, nosotros no tendremos problema apoyarlo".