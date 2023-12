Enfado monumental de la patronal turística por las colas en Tenerife Sur: "Parecemos idiotas"

Las colas para coger taxi en el aeropuerto Tenerife Sur son una tónica constante desde hace algunos años, aunque la situación se ha agravado en los últimos meses. Los empresarios de la isla y, especialmente, de la comarca, vienen denunciando la mala imagen que esto provoca para Tenerife como destino turístico y el Cabildo quiere buscar soluciones para corregirlo, como la declaración del aeropuerto como zona sensible.

La última en poner el foco en esta situación ha sido la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife, ASHOTEL. "Si no hay capacidad para innovar, al menos, se puede copiar lo que sí funciona, como ocurre en el aeropuerto de Madrid–Barajas, en el que cualquier taxi de cualquier municipio de la Comunidad de Madrid puede entrar libremente al aeropuerto a recoger viajeros, sin necesidad de transfer ni otras medidas que solo sirven para restringir la competencia en beneficio de un número reducido de licencias. El aeropuerto de Barajas no es propiedad del distrito municipal de Barajas ni del Ayuntamiento de Madrid; pertenece al Estado y, por tanto, a todos los españoles", ha señalado en un comunicado.

En este sentido, el presidente de ASHOTEL, Jorge Marichal, ha recordado que el aeropuerto Tenerife Sur "no es de nadie". "Lo siento mucho, al que no le guste hay que hacérselo entender", ha señalado en Herrera en COPE Canarias, en referencia al rechazo del Ayuntamiento de Granadilla para que taxistas de otros municipios pueden recoger a viajeros en el aeropuerto. "Si hay cola, los taxis que vienen de las zonas turísticas deben poder recoger a pasajeros en el aeropuerto para que no se vayan vacíos, y así ayudamos a resolver las colas de tráfico", ha añadido.

Quitar coches de la carretera

Así, ha insistido en que se trata de "quitar coches de la carretera". "Es que parecemos idiotas. Un taxista me dijo el otro día 'arréglame lo de las colas'. ¡Pero, zurrón, si las colas me las estás provocando tú!", ha exclamado.

También en COPE, el empresario y propietario de Grupo Monkey, Javier Cabrera, ha pedido "liberalizar o unificar el servicio del taxi" desde Granadilla de Abona hasta Santiago del Teide: "El aeropuerto no es de Granadilla, es de Tenerife, y ese coto de caza que tienen ellos se tiene que terminar".