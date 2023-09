Dos años del volcán de La Palma: contenedores con goteras y una solución que no llega

El 19 de septiembre de 2021, la tierra se abrió en la dorsal de Cumbre Vieja y tras varios días temblando. La lava cubrió durante 85 días gran parte del Valle de Aridane, arrasando con lo que se encontraba a su paso, cubriendo más de 1.219 hectáreas de tierra, sepultando 74 kilómetros de carreteras y afectando a casi 3.000 edificaciones.

En noviembre de 2022, el Gobierno de Canarias entregó el primer lote de las 85 viviendas tipo contenedor instaladas en suelo cedido por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, algo no exento de polémica por la tipología de la vivienda y sus 39 metros cuadrados.

Diego vive desde entonces en una de ellas con su hija. La palabra que define su día a día es resignación. “Estamos esperando a ver cómo llega el invierno, porque el año pasado muchos contenedores se mojaron porque estaban oxidados y había goteras”, relata a Herrera en COPE Canarias dos años después del inicio de la erupción.

Luis G. Morera

Con los 90.000 euros que recibió por la destrucción de su casa, no puede afrontar la construcción de otra. “Me pedían 45.000 euros por un terreno de 1.300 metros cuadrado, un suelo que antes de la erupción valdría 7.000 u 8.000 euros”, lamenta.

Para este palmero, poco se ha hecho dos años después: “Solo dos carreteras. Tantos millones que prometían, yo no los he visto”. Junto a su vivienda perdió la platanera que cultivaba, salvo 800 metros cuadrados que todavía no le han dado fruto. Ahora subsiste con la ayuda a autónomos afectados por la erupción “y buscándome la vida con lo que me salga de la agricultura”.

“No te queda otra que acostumbrarte a vivir ahí, con 39 metros cuadrados con dos habitaciones, baño y cocina, no hay más. Hace bastante calor, aunque lo único bueno es que tienen aire acondicionado”, resume sobre su situación en el contenedor.