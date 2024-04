División de opiniones en el sector del taxi de Santa Cruz por el calendario laboral

El taxi de Santa Cruz tiene un problema con el calendario laboral, que establece por normativa cuantos días tienen que ir a trabajar unos profesionales u otros. Algunos piensan que por no estar en el Boletín Oficial Provincial publicado, existe un vacío legal que les permite operar sin restricciones. Otros, sin embargo, se mantienen en que por parte del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, han notificado que el BOP está vigente, aunque falte su publicación oficial.

La Gremial del taxi, presidida por Zebenzuí Pérez, es partidaria de seguir trabajando en lo que se publica. "Hasta que no entre en vigor y no esté publicada en el Boletín Oficial Provincial, no hay decreto. Por lo tanto, estamos a día de hoy sin calendario laboral". A su vez, también afirmaba que otros compañeros del sector le han preguntado por la situación y que nadie les había comentado que podían operar a la carta mientras tanto.

Más allá del ámbito jurídico, la flota se queda corta los fines de semana cuando la demanda supera ampliamente la oferta en la capital y muchos taxis se quedan en casa. Un problema que se viene dando desde hace varios años y que, según Pérez, no se puede solucionar desde el garaje.

Antes de finalizar su intervención, tuvo palabras sobre Miguel Ojeda, el presidente de Elite Taxi, al que acusó de posicionarse del lado del consistorio para echarle la policía a los compañeros que deciden ejercer su derecho al trabajo. Justificándolo con un correo de Evelyn Alonso, la concejala de Movilidad, en el que advertía a los taxistas de que la policía local ya tenía en su conocimiento la normativa. Aunque, eso sí, descarto tajantemente un enfrentamiento entre los taxistas del sector. Algo que no se ha producido, pero que genera controversia porque un grupo trabaje más que el otro.

Por parte de Miguel Ojeda, la situación es clara. El problema lo está creando el Ayuntamiento de Santa Cruz. En su opinión, tanto la concejala de Movilidad, como el alcalde, no están tomando las decisiones oportunas pese a ser conscientes de la situación, desmarcándose de discusiones internas entre compañeros que no van a llegar a ningún sitio, y más, teniendo en cuenta que La Gremial del Taxi en las pasadas elecciones obtuvo una representación de 16 votos de 700 posibles. En palabras del propio Ojeda, "no los tendrán en cuenta".

Aun así, quiso aclarar que la Policía Local no ha parado a ningún taxista y que la posible sanción administrativa sería por parte del ayuntamiento, siendo el agente, un mero informante de los datos del vehículo y del conductor.

Para finalizar, el presidente de Elite Taxi, afirma que desde la administración local se han enviado comunicados resaltando que recientemente se ha aprobado en el pleno el calendario y que, pese a que aún no esté publicado en el BOP, es de obligado cumplimiento.